Jubilaciones Anses: cuánto suben en mayo 2026 tras el dato de inflación

Tras conocerse la inflación de marzo, ya se puede estimar el aumento que recibirán las jubilaciones y pensiones en mayo de 2026. Con el último dato del INDEC, los haberes que paga Anses volverán a ajustarse bajo el esquema de movilidad mensual.

Cuánto aumentarán las jubilaciones de Anses en mayo, según la fórmula de movilidad. Foto: Anses

En noviembre, las asignaciones, jubilaciones y pensiones recibirán un aumento del 3,47% Foto: Anses

El índice de inflación de marzo fue del 3,4%, porcentaje que se aplica sobre los haberes vigentes. Este mecanismo está definido por el Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

Con este incremento, los montos quedan de la siguiente manera:

En caso de que el Gobierno confirme el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos, los ingresos finales serían:

Jubilación mínima: $463.250,17

Jubilación máxima: $2.646.201,22

PUAM: $384.600,12

PNC por invalidez o vejez: $345.275,12

PNC para madres de siete hijos: $463.250,17

El bono se paga completo a quienes cobran la mínima, mientras que el resto lo percibe de forma proporcional hasta alcanzar el tope definido por Anses.

Cómo impacta la inflación en las jubilaciones

El ajuste mensual por inflación busca sostener el poder de compra frente a la suba de precios. Con este esquema, los aumentos se aplican de forma automática según el índice oficial, sin necesidad de nuevas leyes o decretos adicionales.