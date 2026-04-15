Jubilaciones Anses: cuánto suben en mayo 2026 tras el dato de inflación
Con la inflación de marzo confirmada, Anses ajusta jubilaciones y pensiones en mayo. Estos son los nuevos montos y cómo impacta el bono.
Tras conocerse la inflación de marzo, ya se puede estimar el aumento que recibirán las jubilaciones y pensiones en mayo de 2026. Con el último dato del INDEC, los haberes que paga Anses volverán a ajustarse bajo el esquema de movilidad mensual.
Jubilaciones Anses: de cuánto es el aumento en mayo 2026
El índice de inflación de marzo fue del 3,4%, porcentaje que se aplica sobre los haberes vigentes. Este mecanismo está definido por el Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales para evitar la pérdida de poder adquisitivo.
Cuánto cobran los jubilados en mayo 2026
Con este incremento, los montos quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $393.250,17
- Jubilación máxima: $2.646.201,22
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,12
- Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $275.275,12
- PNC para madres de siete hijos: $393.250,17
Bono para jubilados: cuánto se cobra con el extra
En caso de que el Gobierno confirme el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos, los ingresos finales serían:
- Jubilación mínima: $463.250,17
- Jubilación máxima: $2.646.201,22
- PUAM: $384.600,12
- PNC por invalidez o vejez: $345.275,12
- PNC para madres de siete hijos: $463.250,17
El bono se paga completo a quienes cobran la mínima, mientras que el resto lo percibe de forma proporcional hasta alcanzar el tope definido por Anses.
Cómo impacta la inflación en las jubilaciones
El ajuste mensual por inflación busca sostener el poder de compra frente a la suba de precios. Con este esquema, los aumentos se aplican de forma automática según el índice oficial, sin necesidad de nuevas leyes o decretos adicionales.