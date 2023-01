Báez Sosa: a dos días de los alegatos, las opciones de la querella para conseguir un “veredicto condenatorio”

Los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa tienen un objetivo hacia el final del juicio: que los ocho imputados por el asesinato del joven estudiante de Derecho sean condenados a prisión perpetua.

Después de tres semanas de ronda de testigos en las que frente al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) de Dolores N° 1 pasaron casi cien personas a prestar declaración, el miércoles 25 se reanuda el proceso con los alegatos de la querella, integrada por los abogados Fernando Burlando, Facundo Améndola, Germán Facio y Fabián Améndola, y de la Fiscalía, compuesta por Juan Manuel Dávila y Gustavo García.

Hugo Tomei, la defensa de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23), los ocho imputados por el homicidio, tendrá su turno en esta instancia el jueves 26 de enero. El veredicto se escucharía el 31.

“Vamos a relatar el hecho tal cual fue descrito oportunamente al inicio del debate y vamos a manifestar cuáles son los elementos de prueba que nos sirven para acreditar esa materialidad ilícita como así también la autoría responsable de los ocho imputados”, dijo el abogado Fabián Améndola, miembro de la querella, a MDZ Online consultado sobre la instancia de alegatos.

La querella pedirá perpetua.

“En principio entendemos que el delito de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía ha sido acreditado en la audiencia de debate. Los ocho imputados actuaron de manera conjunta para cometer el homicidio de Fernando Báez Sosa”, explicó Améndola y agregó: “En forma subsidiaria vamos a solicitar la participación como coautores de seis de los imputados y dos como partícipes necesarios. Cualquiera de las dos opciones que el Tribunal entienda acertada llevaría a que el veredicto sea condenatorio y que se condene a la pena de prisión perpetua de los ocho imputados”.

El fiscal Juan Manuel Dávila, por su parte, no quiso anticipar el contenido del alegato de la fiscalía, pero dijo: “Lo que haremos es una argumentación de la prueba. Explicamos y argumentamos cómo vamos a llegar a la conclusión o cómo se acreditó que estas personas son co-autores del hecho de homicidio agravado tanto por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas”.

El juicio, otra vez por streaming

Como el inicio de la primera audiencia, los alegatos serán transmitidos por streaming. Podrán verse en directo en el canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, desde las 9 de la mañana, según informó a este medio ese organismo. Luego, ese contenido quedará disponible de forma online.

De desarrollarse todo tal cual está programado, la lectura de la sentencia sería el 31 de enero. Sin embargo, puede haber modificaciones. De hecho, los alegatos estaban pautados para los días lunes 23 y martes 24 de enero hasta que, durante la última ronda de testigos, se anunció que esto había sido modificado.

Qué son los alegatos

La instancia de alegatos dentro de un proceso judicial es aquella en la que cada una de las partes tiene su tiempo para exponer ante los jueces sus últimos argumentos antes de que se conozca el fallo en función de la pena que persiguen conseguir o evitar.

Mientras la querella busca la condena perpetua para los ocho acusados por “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”, Hugo Tomei, la defensa, intentará conseguir una pena menos dura para sus defendidos.

Aunque hasta ahora no expuso su estrategia de forma explícita, según lo que quedó al desnudo en las audiencias puede interpretarse que intenta demostrar que el debido proceso no estuvo garantizado, que hubo irregularidades en él, que Fernando podría haber sido salvado y que no todos los jóvenes de Zárate que están en prisión desde el 19 de enero de 2020 tuvieron el mismo grado de participación en el hecho. También que la muerte se produjo en ocasión de riña y que la pelea comenzó dentro del boliche bailable Le Brique.