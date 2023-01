Báez Sosa: qué hay que esperar de los alegatos finales del juicio

Más de 150 testigos se presentaron a declarar en Dolores ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido tres años atrás, en Villa Gesell. Hubo llantos, reproches, enojos, emoción, pedido de justicia, pedidos de disculpas, miradas, videos inéditos y declaraciones que jamás se habían escuchado, pero el proceso no terminó. Faltan los alegatos y la sentencia.

Los padres de Fernando Báez se retiran de los Tribunales de Dolores en la última jornada de testigos. Foto: Télam

Según lo dispuesto por el Tribunal, el miércoles 25 de enero será el día en que la Fiscalía, integrada por Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y los representantes del particular damnificado pronuncien sus alegatos. Un día después, el jueves 26, será el turno del abogado Hugo Tomei, como defensa de los imputados para hacer lo propio.

“Lo que haremos es una argumentación de la prueba. Explicamos y argumentamos cómo vamos a llegar a la conclusión o cómo se acreditó que estas personas son co-autores del hecho de homicidio agravado tanto por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas”, dijo a MDZ Online el fiscal Juan Manuel Dávila aunque no quiso anticipar nada sobre el contenido de lo que se expondrá.

Como al inicio del juicio, los alegatos serán transmitidos por streaming. Podrán verse en directo en el canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, desde las 9 de la mañana, según informó a este medio ese organismo. Luego, ese contenido quedará disponible de forma online.

De desarrollarse todo tal cual está programado, la lectura de la sentencia sería el 31 de enero. Sin embargo, puede haber modificaciones. De hecho, los alegatos estaban pautados para los días lunes 23 y martes 24 de enero hasta hoy cuando, durante la última ronda de testigos, se anunció que esto había sido modificado.

Qué son los alegatos

La instancia de alegatos dentro de un proceso judicial es aquella en la que cada una de las partes tiene su tiempo para exponer ante los jueces sus últimos argumentos antes de que se conozca el fallo en función de la pena que persiguen conseguir o evitar.

La querella, integrada por los abogados Fabián Améndola y Fernando Burlando, quienes representan a Silvino Báez y Graciela Sosa, buscan que la sentencia sea prisión perpetua para los ocho imputados, es decir Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando. Foto: Télam

Por su parte, Hugo Tomei, defensa de los acusados intentará conseguir una pena menos dura para sus defendidos. Aunque hasta ahora no expuso su estrategia de forma explícita, según lo que quedó al desnudo en las audiencias puede interpretarse que persigue el intento de demostrar que el debido proceso no estuvo garantizado, que hubo irregularidades en él, que Fernando podría haber sido salvado y que no todos los jóvenes de Zárate que están en prisión desde el 19 de enero de 2020 tuvieron el mismo grado de participación en el hecho.