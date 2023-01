El emotivo mensaje de Burlando por el aniversario de la muerte de Fernando Báez Sosa

La última audiencia del juicio oral contra los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa se llevó a cabo cuando además se cumplen tres años del hecho, por lo que se vivió una jornada más que emotiva en Dolores.

En la previa de la jornada, el abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, utilizó sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje al cumplirse el tercer aniversario del asesinato de Fernando.

"A 3 años de la muerte de Fernando. Rezamos por su eterno descanso y el consuelo de sus padres. Rezamos por el arrepentimiento y sanación del alma de sus asesinos. Rezamos esperanzados en la justicia para que reine la paz en Argentina. Fer, hoy te recordamos y lloramos tu ausencia", comentó el abogado en su cuenta de Twitter.

Aunque este miércoles estaba previsto solo la declaración de peritos solicitados por la defensa, en un momento Blas Cinalli y Lucas Pertossi pidieron la palabra.

“Quiero aclarar lo que pasó aquel día”, dijo Pertossi y comenzó a hacer un relato de la jornada en la que ocurrió el crimen de Fernando Báez Sosa.

"En ningún momento tuve intención de matar a nadie. Siento mucha pena por todo lo que pasó, quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento lo toqué ni participé en un plan para matar a nadie", dijo el acusado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

Luego declaró Cinalli, que arrancó diciendo: “Lamento mucho todo lo que pasó. Fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol”.

Durante las 13 audiencias en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores desfilaron diversos testigos que dieron testimonio, entre ellos, se destacaron amigos de la víctima, personas que presenciaron el ataque y crimen, peritos de la Policía Federal, médicos, bomberos y efectivos policiales.

Además, ocurrió algo que pocos pensaban que iba a suceder, ya que, los rugbiers comenzaron a dejar atrás el "pacto de silencio" y el primero fue Luciano Pertossi, luego lo hizo Máximo Thomsen, el acusado más complicado, y el martes pidió la palabra Ciro Pertossi.

Como todos los días Silvino Báez y Graciela Sosa, padres de Fernando, estuvieron presentes en la sala del Tribunal escuchando la declaración de todos los testigos.