Uno de los destinos turísticos más visitados, en jaque por la falta de servicios

El dique Potrerillos es uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Mendoza. Durante la temporada de verano, miles de turistas y mendocinos se acercan al espejo de agua para combatir las altas temperaturas y el calor agobiante. Sin embargo, la falta de infraestructura y servicios es una postal que continúa desilusionando a quienes buscan disfrutar su estadía en la zona.

El problema de la falta de servicios -baños, espacios con sombras para pasar el día, lugares de picnic y puestos gastronómicos- en el Perilago de Potrerillos no es algo reciente, sino que se trata de una tema de debate recurrente. Desde que fue inaugurado hace más 20 años, cientos de personas que llegan hasta allí por día reclamaban por la ausencia de estos servicios.

En julio de 2022, se adjudicó a dos oferentes (Potrerillos Resort SA y MendoTravel SRL) el proyecto integral de desarrollo del nuevo polo turístico del Perilago Potrerillos, que incluirá infraestructura turística y deportiva, garantizando el acceso público, libre y gratuito a toda la costa. Pero hasta tanto se concrete, continúan las falencias en la ribera del espejo de agua y los principales afectados son los visitantes, tanto mendocinos como turistas.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Para la temporada de verano anterior, se intentó llevar a cabo mejoras en servicios y, mediante un acuerdo con la Asociación de Food Trucks, se intentó trabajar en la instalación de unidades gastronómicas móviles que brindarían sus servicios también los fines de semana y feriados. Pero esto nunca se llevó a cabo.

"El año pasado nos convocó la Secretaría de Ambiente de la Provincia junto con la Municipalidad de Luján. Pero como había una concesión privada que en abril del 2022 comenzaba su gestión, quedó todo en pausa. Ahora estamos esperando que el concesionado a cargo de los servicios del dique Potrerillos nos convoque para definir gestiones y políticas de trabajo para operar", comentaron desde la Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (Amegam).

En la bajada al dique se encuentran instalados unos carritos de food trucks. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Mientras tanto, las alternativas que se ofrecen en la zona son escasas. MDZ recorrió la zona de Potrerillos para conocer la situación y comprobó que, en la actualidad, se encuentran instalados en la bajada al dique unos carritos de food trucks, que según pudo conocer con fuentes del sector, no contarían con la habilitación necesaria.

La situación sanitaria es uno de los aspectos que más se tienen en cuenta a la hora de planificar una escapada a Alta Montaña. La falta de baños públicos es uno de los temas que más se repiten en la respuesta de los consultados. Durante la visita de este medio, se observó el funcionamiento un baño móvil bajo una gestión privada, que cuenta con un valor de 100 pesos para su uso al público.

En la actualidad, en la bajada al dique se instaló un baño, aunque para usarlo se deben abonar $100. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Mendocinos y turistas consultados por este medio coincidieron en la necesidad de contar con estos servicios básicos para hacer más grata la estadía en el espejo de agua: "Tienen que mejorar en este aspecto, el turista viene y se lleva el mal trago por la falta de infraestructura. Ni un lugar con sombra hay", aportó una mendocina que disfrutaba de la tarde con su familia.

"No puede ser que después de tanto tiempo todavía no haya ni siquiera baños públicos ni un lugar con sombra. Ahora por lo menos instalaron un baño, pero hay que pagar para usarlo", comentó otra mujer.

Otro de los problemas que ha quedado sin resolver es la falta de espacios con sombra donde resguardarse del sol. Hasta el momento no hay ningún espacio con sombrillas o que se haya contemplado la posibilidad de brindar un servicio de alquiler.

LA BAJADA AL DIQUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMERA ROTONDA DEL PERILAGO. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Son muchos los actores que intervienen en las decisiones que se toman en torno a esta área de la provincia pero a su vez, lamentablemente, no se toman cartas en el asunto.

MDZ consultó a funcionarios del Ministerio de Turismo, de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y de la Municipalidad de Luján para conocer si actualmente se trabaja en alternativas transitorias de cara al verano y si se han diseñado proyectos momentáneos hasta que se concrete el desarrollo del Perilago; pero no hubo respuestas por parte de ningún sector. Por lo contrario, cada uno sostuvo que no podían tomar decisiones al respecto porque no dependía de ellos y que había que esperar a que se avance en el proyecto.

Desde Luján de Cuyo señalaron que su injerencia es en la Villa de Potrerillos, mientras que la zona del Perilago está a cargo de la provincia. Desde el Ministerio de Turismo señalaron que está bajo la órbita de la Secretaria de Ambiente. Mientras que, desde la Secretaria de Ambiente, indicaron que los servicios actuales están administrados por los desarrolladores de las obras.