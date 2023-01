No hay paz: continúa el conflicto entre pobladores de Puente del Inca y el Gobierno

Pobladores de Alta Montaña volvieron a congregarse en la zona de Puente del Inca para reclamar contra el proyecto que busca refuncionalizar y poner en valor de la zona a través de la construcción de un polo turístico y gastronómico en las inmediaciones del monumento natural.

Entre los principales motivos del rechazo al proyecto, expresaron que no fueron tenidos en cuenta y que quieren quitarles sus posibilidades de trabajo: "No se consultó a la población sobre el proyecto, que fue desarrollado sin tener en cuenta las necesidades reales de los habitantes de Alta Montaña y Puente del Inca. Nos quieren quitar la posibilidad de seguir viviendo acá. No es viable lo que proponen, quieren trasladarnos 650 metros más abajo para hacer frente al monumento un polo gastronómico y un centro comercial".

En total son 27 las familias que viven hace varias décadas en la localidad de Puente del Inca a partir del turismo, gastronomía y la venta de artesanías y forman parte del acervo cultural e histórico de la zona. Las inmediaciones del monumento natural cuenta con 33 puestos comerciales a cargo de los propios artesanos, de los cuales cuatro son destinados a la gastronomía y los restantes se encargan de vender productos característicos de la zona. Además, el complejo cuenta con baños públicos ubicados en una de las galerías del predio, los cuales, denuncian, sufre una constante falta de agua.

Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

"Estamos desamparados. Ya hace un año que estamos con este reclamo. Agua, puntualmente, no tenemos. El año pasado, en pleno invierno, se llevaron los medidores de la luz. No tenemos atención médica, hay una ambulancia que es del Servicio Coordinado y es solamente para accidentes en la ruta. Los chicos nos atienden cuando tiene que atender, pero no es un centro de primeros auxilios", comentó Verónica Vargas, quien representa a los pobladores y artesanos autoconvocados de la zona.

La zona cuenta únicamente con una ambulancia perteneciente al Servicio Coordinado. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

Además, denuncian que la falta de infraestructura perjudica al turismo. "Falta mucha estructura para recibir al turista, pero tienen que impulsarla para que la manejen quienes viven en la zona, no traer gente de afuera. Todo lo que se ve acá lo han hecho ellos con su propio esfuerzo. Lamentablemente, a Puente del Inca no se le ha dado el auge que merece. Nosotros como empresas de turismo tenemos muchas quejas. Principalmente, que al turista no se lo puede atender, que viene acá y no encuentra buenos baños, entre otras cosas", contaron algunos operadores turísticos de la zona.

Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

El monumento natural Puente del Inca, ubicado a casi 4 kilómetros del ingreso al Parque Provincial Aconcagua, es una parada obligatoria para aquellos turistas que desean conocer los paisajes de Alta Montaña. Forma parte del Qhapaq Ñan, el sistema vial andino que UNESCO declaró en 2014 como Patrimonio Mundial y que se extendió por seis países latinoamericanos y siete provincias argentinas, entre las cuales se ubica Mendoza.

El Puente del Inca y sus baños termales forman una de las zonas patrimoniales más importantes de la provincia. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

Durante la pandemia de coronavirus y mientras se mantuvieron las restricciones para salir del país, el monumento se vio beneficiado por el turismo interno, y miles de mendocinos también pudieron conocer por primera vez lugares propios de la provincia como el Parque Aconcagua, el Cristo Redentor y Puente del Inca.

La cumbre del Cerro Aconcagua es uno de los imanes que atrae a visitantes de todo el mundo. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

En la temporada actual, a pesar de la preferencia por vacacionar en Chile, comentan que se mantiene la afluencia de contingentes turísticos que se dirigen hacía la zona a través varias operadoras turísticas que ofrecen trasladar y paseo guiado en el monumento con guías turísticos que permiten deleitarse con la vista que ofrece y conocer la historia y leyendas del lugar y la civilización inca.