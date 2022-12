El enfrentamiento entre pobladores y el Gobierno de Mendoza por un monumento natural

En las últimas semanas recrudeció el conflicto entre un grupo de pobladores y artesanos de Puente del Inca con el Gobierno de Mendoza, por el proyecto a través del cual se busca realizar el traslado de las viviendas y comercios de la zona a un polo comercial y una nueva villa de montaña.

Vecinos de Puente del Inca se posicionaron en contra de la iniciativa presentada por el Ministerio de Infraestructura y expresaron que no existe un consenso con la comunidad para el desarrollo del polo turístico y el reordenamiento territorial. En ese sentido, los pobladores manifestaron que "se están avasallando los derechos existentes desde hace más de 40 años en la zona. Estamos de acuerdo en que Alta Montaña necesita progreso y mejoras, pero las poblaciones deben ser incluidas".

Entre las acciones llevadas a cabo por los vecinos que se oponen al proyecto del Gobierno provincial, se encuentra la presentación de una nota a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, a través de la cual solicitan que se genere la intervención de dicho organismo en el conflicto.

De acuerdo a la propuesta realizada por el Gobierno provincial, los artesanos deben ser reubicados en el polo comercial

"Solicitamos un informe sobre el dominio de las casas y los terrenos nacionales de dicha localidad, y saber qué injerencia tiene la provincia sobre ellos a fin de esclarecer la situación actual, ya que el Gobierno de Mendoza, mediante el proyecto Divam, quiere hacer uso de los inmuebles del ferrocarril desalojando a los vecinos, ya que según ellos son dueños desde Punta de Vacas hasta Las Cuevas", se expresa en la nota elevada por los vecinos.

La respuesta del organismo no tardó en llegar: "Se solicita la intervención del área cargo de la Administración de las Estructuras Ferroviarias Sociedad del Estado en Mendoza (ADIF), a fin de que la provincia de Mendoza no siga avanzando sobre los bienes ferroviarios con propósito de la ejecución del proyecto antes mencionado, considerando que esta administración no ha prestado conformidad alguna para la posible ocupación/transformación sobre los bienes. Es dable destacar que tampoco se recibieron consultas de ningún tipo respecto de los inmuebles bajo trato".

Frente al conflicto, fuentes cercanas al Ministerio de Infraestructura expresaron que se encuentran analizando la situación para dar una respuesta al organismo nacional y a los interesados. Cabe destacar que la apertura de sobres para la licitación prevista para este jueves, se pasó para el 17 de enero.

Los motivos del rechazo

Los lugareños que se oponen al proyecto aseguran que "el proyecto no contempla centro de salud o posta sanitaria, quiere movernos de nuestras actuales viviendas, las cual pertenecen a ferrocarril, reubicando nuestros negocios y fuentes de trabajo para ellos armar nuevos locales".

“Nos quieren sacar de donde estamos trabajando, que es frente al puente, para mandarnos casi al Cementerio de los Andinistas, y hacer un polo turístico con gente que no es de la zona. Nos dejan sin nada, porque dónde pretenden poner nuestros negocios no vamos a poder estar ya que incluso existen riesgos de derrumbe”, expresaron.

Detalles de las obras

El modelo presentado para la zona de Puente del Inca responde al Plan Estratégico de planificación territorial que busca potenciar el desarrollo turístico y jerarquizar los atractivos ubicados en el Corredor Andino de la Ruta Nacional 7. Tiene un plazo de ejecución de 12 meses y la inversión que contempla la refuncionalización integral de la villa cordillerana, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 2014, es por un total de $3.000 millones.

Se contempla la construcción de un único acceso en el Corredor Bioceánico, obras viales, ferroviarias, de saneamiento, redes, espacio público, patrimonio, comercio, vivienda, estacionamiento para autos, colectivos, motos y un recorrido peatonal hacia toda la villa con señalética, barandas e ingresos exclusivos para personas con movilidad reducida.

Otro de los aspectos es la construcción de una nueva villa para las 27 familias que habitan el lugar, además de un polo comercial donde se reubicarán los negocios que actualmente existen.

En cuanto a la hotelería, se buscará concesionar y poner en marcha nuevamente la Hostería Puente del Inca y contar así con una gestión pública y privada.