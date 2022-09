El tema interpretado por Marciano Cantero y los Enanitos Verdes que me acercó a la música

Este jueves se fue Horacio Eduardo "Marciano" Cantero (1960 - 2022) , líder de los Enanitos Verdes, la banda mendocina por excelencia y que fue furor en diferentes países de Latinoamérica. Todos tenemos un pedazo de su música en nuestra vida. No hay brecha generacional en este caso.

Es probable que quien bailó sus canciones en un boliche de los años 80/90 se sienta más identificado y adolorido ante el deceso de tal ícono musical, pero de todas formas -a modo de experimento- puedo afirmar que hasta un adolescente de 16 años tararea si comienzan a sonar los primeros acordes de "Lamento Boliviano", "La Muralla Verde", etc. Algunas vez escuché que "los Enanitos Verdes nunca pasan de moda".

En mi caso, "Tu Cárcel", tema compuesto originalmente por Marco Antonio Solís, es quizás una de las canciones más icónicas de interpretada por los Enanitos Verdes con un reversión que fue todo un éxito. Fue mi obsesión cuando a mis 10 años de edad quería aprender a tocar la guitarra. Ese punteo mágico era lo único que quería lograr emular.

Cuando me fue entregada por mi abuelo una vieja guitarra criolla fabricada en 1970, "Tu Cárcel" fue el primer desafío a afrontar. 12 años después aún recuerdo cómo tocar ese punteo que me todavía me eriza la piel. "Mamá, mirá cómo me sale esta canción", recuerdo repetir incansablemente en mi casa.