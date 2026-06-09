Cómo aprovechar el Mundial para comer con descuento en Mendoza

El Mundial 2026 viene con todo y desde el primer partido de la Selección Argentina habrá descuentos para comer en Mendoza.

Los lugares gastronómicos durante el Mundial explotan de fanáticos con su locura.

Anteriormente, la Ciudad de Mendoza confirmó los lugares del Fan Fest donde ofrecerá descuentos para comer y beber durante los partidos de Argentina en el Mundial. Ahora, el municipio que se sumó oficialmente fue Godoy Cruz lanzando el "Mundial de Sabores" para sus vecinos.

La iniciativa se desarrollará del 16 al 27 de junio. Así, durante ese período, se podrá acceder a promociones especiales por $10.000 en cada partido correspondiente a la primera fase del certamen.

De esta manera, quienes sigan los encuentros podrán disfrutar de diferentes opciones culinarias. En esta oportunidad, las propuestas estarán disponibles tanto en los locales adheridos como desde la comodidad de sus hogares mediante la modalidad take away.

Qué locales son los adheridos para comer con descuento en el Mundial Es importante resaltar que, para acceder a las promociones, se deberá realizar una reserva previa a través de WhatsApp en el comercio elegido. Así, los clientes podrán optar por consumir en el local o retirar el pedido.

Por otra parte, cabe aclarar que el pago se efectuará mediante transferencia bancaria o en efectivo.