Tiene 4 años, un cáncer agresivo y su medicación no llega pese a una orden judicial

"Quiero ser un niño normal. Por favor, necesito mi remedio para ir a la plaza. Yo quiero ir a la plaza" , dice Federico Molas , un niño de 4 años que lucha contra un neuroblastoma de alto riesgo, un cáncer altamente agresivo que suele presentarse durante la primera infancia.

Sus padres, Matías Molas y Vanesa Martín, cuentan que Fede lleva casi un año enfrentando un tratamiento intenso que incluyó quimioterapia, radioterapia y hasta un trasplante de médula ósea.

Para completar el tratamiento y aumentar sus posibilidades de recuperación, necesita una medicación que no se consigue en Argentina ( dinutuximab beta) . Aunque desde abril existe una sentencia judicial que obliga a su obra social, Nobis, y al Ministerio de Salud de la Nación a garantizar la compra del medicamento, la familia asegura que aún no ha recibido respuestas concretas.

Ir a la plaza, una de las actividades preferidas de Fede.

A Federico le diagnosticaron un neuroblastoma metastásico de alto riesgo en junio de 2025. La enfermedad ya se había extendido a distintos órganos y estructuras de su cuerpo.

"En ese momento la metástasis estaba en las vértebras de la columna, la cadera, el fémur, los ganglios abdominales, la médula ósea y también había registros en el húmero. Estaba muy complicado. Es un cáncer extremadamente agresivo y con una tasa de mortalidad muy alta", contó a MDZ su padre, Matías Molas.

Tras el diagnóstico, Fede comenzó de inmediato el tratamiento oncológico en el Hospital Notti. Primero atravesó cinco ciclos de quimioterapia. Al finalizar esa etapa llegó una buena noticia: la presencia de células cancerígenas había disminuido en casi todos los órganos afectados y solo persistía el tumor primario en la zona peritoneal.

"El avance fue enorme", destacó Matías.

WhatsApp Image 2026-06-09 at 10.43.02 A Fede le diagnosticaron cáncer en junio de 2025.

Luego llegó una de las instancias más complejas del tratamiento: el autotrasplante de médula ósea, realizado en diciembre en Córdoba. El procedimiento fue exitoso y, tras regresar a Mendoza, Fede continuó con sesiones de radioterapia.

Después de superar cada una de las etapas previstas, el niño de 4 años llegó a la fase final del tratamiento: la inmunoterapia. Esta instancia contempla la administración de dos medicamentos. Uno de ellos ya comenzó a recibirlo, pero el segundo, considerado clave, sigue sin llegar.

Aunque su provisión fue autorizada a principios de abril y existe una sentencia judicial que ordena garantizar el acceso al tratamiento, la familia asegura que aún no recibió información concreta sobre la compra ni una fecha estimada de entrega.

Mientras tanto, denuncian que tanto la obra social Nobis como el Ministerio de Salud de la Nación incumplen la resolución judicial. Una demora que pone en riesgo la continuidad del tratamiento y la vida de Fede.

Cuando la burocracia importa más que la vida

Fede atraviesa más de un mes de demora en el acceso al medicamento que necesita para completar y reforzar el tratamiento que ya realizó. Según explicó su familia, esta medicación es fundamental porque aumenta significativamente las probabilidades de supervivencia y reduce el riesgo de recaída.

Sin embargo, no puede administrarse en cualquier momento. El fármaco, denominado dinutuximab beta, debe aplicarse de manera simultánea con la otra medicación que forma parte del esquema de inmunoterapia.

Mientras el niño está a punto de comenzar el tercer ciclo de los seis previstos del tratamiento que sí recibe, continúa esperando la llegada del dinutuximab beta, que debe administrarse por vía endovenosa, en paralelo.

La familia asegura haber agotado todas las instancias administrativas y judiciales para conseguir la medicación, pero siguen sin recibir respuestas.

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En una primera instancia, solicitaron la cobertura del medicamento a la obra social Nobis, que rechazó el pedido. Ante esa negativa, presentaron una acción de amparo en el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, que dictó una medida cautelar ordenando la cobertura.

Posteriormente, la obra social argumentó ante la Justicia que la compra del medicamento comprometía su sostenibilidad financiera. Frente a esa situación, la familia volvió a recurrir a la vía judicial para solicitar la intervención del Estado nacional como garante del tratamiento.

Finalmente, el 8 de abril se dictó una nueva medida cautelar que ordenó al Ministerio de Salud de la Nación cubrir la medicación en carácter de garante solidario. La resolución establecía un plazo de tres días hábiles para su cumplimiento.

Sin embargo, más de dos meses después de aquella decisión judicial, la familia afirma que todavía no ha recibido respuestas concretas ni información sobre cuándo llegará el medicamento que Fede necesita para continuar su tratamiento.

"Necesitamos respuestas y que no posterguen más algo que necesitamos para que Fede pueda seguir viviendo. Pedimos que no posterguen más la vida de mí hijo. Él lo necesita ya", suplicó Matías.