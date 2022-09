El conmovedor video de Margarita Bullrich cantando una canción para su papá, ESteban

Margarita Bullrich cantó para su papá, Esteban Bullrich, que se encuentra internado en el Hospital Universitario Austral desde el último miércoles. A horas de haber ingresado en el hospital, le realizaron al exsenador de JxC una traqueotomía.

Los versos que se escuchan en el clip, que se hizo viral y conmovió a quienes rezan por la salud del exministro, forman parte de una canción llamada "Al despertar" que habla de gratitud y esperanza.

Justo antes de que se viralizara el video de Margarita Bullrich cantando para su papá una canción a la que muchos conocen como "cambiar tu dolor por mi amor", se había conocido un nuevo parte diario sobre la salud del exsenador. "Se encuentra estable, con ventilación mecánica y en proceso de disminución de la sedación, con posibilidad de interacción con sus familiares", decía el carta firmada por el doctor Pablo Pratesi, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, y por Fernando Iúdica, director médico del Hospital Austral.

En esa misma comunicación las autoridades del hospital incluyeron un mensaje de Eugenia Sequeiros, la esposa de Esteban Bullrich que se hacía eco de la difícil coyuntura que atraviesa el país. "En nombre de Esteban, que tanto ama a su país, y confiando en el amor de Dios, ofrecemos este momento por nuestra querida Argentina", fueron sus palabras.

Hace poco menos de dos años Esteban Bullrich, entonces senador, hizo público su diagnóstico: padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La enfermedad es degenerativa, pero no en todos los casos avanza a la misma velocidad ni de la misma manera. Con el paso de los meses y ante el avance de la enfermedad el exministro de Educación decidió dejar su banca en el Senado y, aunque se alejó de la actividad política, mantuvo su firme convicción de trabajar por quienes más lo necesitan.

Aprovechó la tecnología para comunicar sus ideas. Se manifestó para alentar a los jóvenes a seguir creyendo en este país y también declaró en los últimos días, cuando se generó un debate en torno al actuar de Horacio Rodríguez Larreta ante las manifestaciones frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Margarita ya había emocionado a su papá en múltiples ocasiones. Antes de ingresar a La Voz, cantó en La vida es hoy, el evento que Esteban Bullrich, desde su fundación, organizó para recaudar dinero para la lucha contra la ELA. El video de la canción que Margarita compuso para su papá se viralizó y sigue emocionando a muchos.

La canción que Margarita Bullrich cantó para su papá

Estos son los versos de la canción que Margarita cantó para su papá, Esteban Bullrich y que no tardaron en viralizarse. La joven fue una de las protagonistas en la peregrinación que cientos de fieles hicieron al Santuario Virgen del Cerro, en Salta, hace poco menos de un año.

Entonces, pedían con fe por la salud de su papá y ya entonces sorprendieron a todos las miradas de amor y la esperanza con la que acudieron a los pies de la Virgen.

Esto es lo que dice la canción que Margarita Bullrich cantó para su papá y que luego se viralizó:

Al despertar, encuentro en mí oh Señor, ganas de vivir.

Al abrir, mis ojos ya descubro que tu amor se me ha dado una vez más.

Gracias Señor, por este nuevo día por esta nueva luz.

Por despertar en mí, el deseo de brindarme y cambiar mi dolor por tu amor.

Te ofrezco hoy, todo lo que soy mis tristezas, mis alegrías.

Todos mis esfuerzos, que se vuelvan a Ti y no importe nada de mí. Gracias Señor...