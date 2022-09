Hartos por las quemas, vecinos cortan el puente Rosario-Victoria

A casi cuatro semanas del inicio de los incendios en el Delta del Paraná, el fuego aún sigue encendido. Esta semana estuvo sobrevolando la zona quemada el ministro de Ambiente y Desarrollo, Juan Cabandié, quien apuntó nuevamente contra los propietarios de los campos. Mientras tanto, a los vecinos de la zona no les alcanza con esta visita, exigirán por medio de un corte total en la traza vial Rosario-Victoria la atención del gobierno.

El ministro hizo referencia a las consecuencias que provoca la quema de pastizales y aseguró que "no es una cuestión de estar en contra de ninguna unidad productiva, menos del sector agropecuario, que es estratégico para nuestro país". Y añadió: "Lo que no podemos comprender ni aceptar es que lo hagan de esta manera, que se incendien pajonales para ampliar la superficie de ganado en perjuicio de 10 millones de habitantes".

Por su parte, los vecinos de la zona siguen sin recibir una respuesta concreta de cuándo terminarán de apagar los "cuatro o cinco" focos de incendio que aún continúan activos. En un comunicado de prensa, la Multisectorial Humedales Rosario informó e invitó a los ciudadanos a cortar el puente Rosario-Victoria.

"Nos están matando. Están matando a la tierra y con ella, nos están matando a todos. En la ruta no hay visibilidad, la gente choca y se muere. En la ciudad no hay oxígeno. Nos enferma. No podemos respirar", comienza diciendo el comunicado.

Ese mismo fin de semana, habrá movilizaciones por los humedales en todo el territorio argentino en el marco de una acción coordinada plurinacional: más de 80 acciones territoriales convocadas por más de 260 organizaciones para exigir un urgente Plenario de Comisiones. El proyecto consensuado debe girar a tres comisiones para obtener dictamen antes de llegar al recinto en Diputados.

"Exigimos que las tres comisiones actúen en simultáneo y en conjunto con la celeridad y la urgencia que la emergencia que atravesamos obliga. Exigimos asimismo el cese inmediato de las quemas y la búsqueda y condena de quienes verdaderamente se benefician con las misma", dijeron.

En esta línea, Cabandié culpó a los dueños de los campos de provocar los incendios y mantuvo un caluroso intercambio vía Twitter con el intendente de San Nicolás de los Arroyos, Manuel Passaglia. Mientras tanto, hasta el momento son solo 6 las personas detenidas por comenzar incendios en la zona.

"No vamos a seguir estirando el límite. No poder respirar es suficiente. Si no saben, no pueden, no están dispuestos o no quieren hacer lo que deben, corranse", concluyó fuertemente el comunicado.