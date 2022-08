Incendios en el Delta del Paraná: no aparecen reptiles sobrevivientes

Los focos de incendio en el Delta del Paraná llevan dos semanas prendidos y los rescatistas no dan a basto. Mientras el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible discute por redes sociales con el intendente de San Nicolás de los Arroyos, Manuel Passaglia, los focos continúan y cientos de animales huyen de su hábitat natural.

El refugio Mundo Aparte trabaja hace 20 años en Rosario y el último tiempo reciben sobre todo animales del humedal. "Carpinchos, coipos, muchas aves, un gato montés la semana pasada, pero son muy pocos. Te diría si queremos tirar un promedio un animal por día, o sea, es poco en relación a la catástrofe que se está viviendo en el humedal. O sea, esto significa que hay muy pocos sobrevivientes", explica Franco Peruggino, director del refugio.

Desde el 2020, se han quemado más de 1.000.000 de hectáreas del Delta del Paraná y es imposible saber con exactitud cuánta fauna se perdió ya que no hay censos de población en la región. Peruggino afirma que los únicos que han podido escapar sin dificultad alguna son las aves.

"Lo que sí estamos seguros es que por ejemplo en el mundo de los reptiles -que son icónicos de nuestro humedal-, me refiero a distintos tipos de serpientes, lagartos, yacarés y tortugas. No hay sobrevivientes, o sea, ahí está muriendo el 100% de los ejemplares por hectárea porque no hay posibilidad de que ellos se escapen, son animales que de por sí son lentos para desplazarse, sumado a que los incendios se dan en los meses más fríos del año, en donde el reptil está aletargado, está sin actividad, así que ahí tenemos un 100% de mortalidad", sostuvo el experto.

Entre la caza furtiva de los yacarés por su piel y su carne, la falta de alimento para las tortugas debido a la bajante y los atropellamientos de los animales que tratan de escapar del fuego, son decenas de ejemplares que se pierden. "Se tienen que trasladar escapando del incendio, del humo. No les queda otra que pasar por arriba de la traza vial, sumado a que los conductores tienen reducida la visibilidad por el humo. Hay muchos atropellamiento de fauna silvestre que ponen en riesgo la vida de los animales y de la gente también", afirmó el director de la ONG.

Gata montés rescatada en el año 2013. Foto: @mundoaparteoficial Instagram

Respecto a los mamíferos, Peruggino explica que no están "ni tan bien como las aves ni tan mal como los reptiles". Si bien no pueden volar y escaparse fácilmente, tampoco demoran tanto en huir de los pastizales. Los mamíferos acuáticos pueden huir nadando -a pesar de estar en un momento de bajante histórico-, y otros animales como por ejemplo un gato montés, tiene un gran olfato que le permite notar el fuego y así llegan a escaparse.

"Hace una década que estamos sufriendo los incendios, pero nunca de estas magnitudes. Hay un agravante natural a la intencionalidad de los fuegos que es la bajante del río. El río está en un nivel históricamente bajo y una bajante muy prolongada en el tiempo que lleva años, entonces desaparecieron los cortafuegos naturales que tiene el humedal. Un humedal se prende fuego casi siempre intencionalmente, pero el fuego encuentra un límite natural que es un arroyo, una laguna, un pantano en donde se extingue hoy todo eso", aclara Peruggino.

Y agrega: "Así que sin duda que es un un ecocidio sin precedentes sobre nuestro territorio que se está cobrando miles de vidas. No hay números, pero te aseguro que son miles porque no queda nada, o sea, en la tierra arrasada quedan cenizas y es lo que estamos respirando".

La ONG funciona a través de donaciones y colaboraciones de socios, no recibe un subsidio ni ningún tipo de ayuda provincial. Para colaborar con Mundo Aparte las personas pueden entrar a sus redes sociales y realizar una donación por medio de Mercado Pago o una transferencia a su cuenta bancaria.