La polémica ambiental detrás de una de las obras de saneamiento más importantes

La audiencia pública convocada días atrás en el marco del proyecto para construir el colector cloacal y la estación elevadora "El Paramillo II", con la que la empresa estatal de Agua y Saneamiento de Mendoza (Aysam) ampliará el servicio de recolección, transporte y efluentes de líquidos cloacales atravesando los departamentos de Guaymallén, Lavalle y Maipú no convenció, al menos desde el punto de vista ambiental. Es que mientras la decisión de iniciar las obras que beneficiarán a casi la mitad de la población de la provincia en materia de saneamiento, aún queda resolver un tema no menor y es que la traza propuesta (y ya modificada) podría afectar a uno de los humedales más importantes de territorio.

Justamente, son las lagunas que conforman uno de los acuíferos que en la actualidad buscan ser preservados por su biodiversidad, además de ser una de las pocas fuentes de vida que persisten pese a la sequía, los tesoros que desde el punto de vista ambiental guardan una riqueza única y que, de no tomarse los recaudos necesarios, su conservación en un plazo muy corto podría verse afectada para siempre. Ocurre que dentro de la traza estipulada para construcción del tendido cloacal está ubicada una de las "bocas" por las cuales de alimenta la denominada Laguna de la Paloma, que junto a la Laguna del Viborón y la Laguna de Soria (ubicada en Lavalle), conforma el sistema de humedales denominado Leyes-Tulumaya. Justamente, se trata de unidades de conservación de vida y paisaje únicas, que se alimentan de las aguas del arroyo Leyes.

"Es una obra adjudicada y estamos siguiendo los pasos requeridos por la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial (SAyOT) para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental", se limitaron a explicar desde la empresa estatal a cargo de la puesta en marcha del plan de saneamiento.

Lo cierto es que, en medio de una exposición relacionada a la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa estatal a cargo de las obras, los argumentos no convencieron a los integrantes de la Asamblea Maipucina por el Agua. Destacaron que en realidad, el proyecto para hacer llegar el servicio de cloacas a miles de mendocinos carece de una evaluación completa respecto de los posibles daños y perjuicios que podría ocasionar tal construcción en la boca de alimentación de agua en la Laguna de la Paloma. "No nos oponemos al proyecto porque sabemos que es una obra fundamental para los mendocinos y también somos conscientes de que la traza necesariamente debe atravesar el sistema Leyes-Tulumaya. Pero pedimos que las obras se realicen de una manera más cuidadosa respecto del ecosistema que se va a intervenir y que su extensión no esté en las cercanías de la laguna", destacó María Marengo integrante de la Asamblea Maipucina por el Agua.

Preservar el humedal

Marengo habló en representación de cientos de vecinos de ese departamento al mencionar que además la audiencia pública, si bien tiene el objetivo de conocer el punto de vista de la población de manera no vinculante, en realidad no incluyó a todas las voces. Detalló que por ejemplo el día y horario establecidos (miércoles a las 10 horas) para realizar la consulta popular de manera virtual dejó fuera a muchas personas que hubiesen querido participar y que a esa hora estaban trabajando. Pero además, destacó que en la exposición realizada por los técnicos de Aysam al dar cuenta de la declaración de impacto ambiental había elementos que faltaban. "No se detalló, por ejemplo, la biodiversidad que existe en este sistema hídrico. No se habló de la flora y la fauna ni tampoco explicaron cómo se mitigarían posibles derrames cloacales", detalló la representante de la entidad que trabaja en pos de la protección del medio ambiente.

Especies únicas habitan en el sistema Leyes-Tulumaya.

De hecho, desde hace años, la Asamblea Maipucina por el Agua ha trabajado para solicitar que se dé lugar a la creación del Área Natural Protegida en este humedal que se extiende también hasta Lavalle. Desde este departamento, inclusive, ya han manifestado también la necesidad de que esta área sea conservada y protegida desde lo legal, tal como informó MDZ.

"Las obras de saneamiento no se pueden llevar adelante si eso implica destruir un ecosistema que es fundamental para la provincia. En los documentos no aparece expresado en qué medida se afectará a la Laguna, cuando en realidad el proyecto incluye claramente que el terraplén con las alcantarillas se ubicarán en la zona por donde ingresa el agua. Esto podría afectar tanto a la laguna como a las napas subterráneas", advirtió Marengo.

Qué pide Maipú

Desde el área de Medio Ambiente del departamento de Maipú, su titular, Daniel Peña aclaró que una de las solicitudes más firmes que mantuvo la comuna hacia Aysam fue justamente que la traza del colector no atravesara el territorio de la Laguna de la Paloma. "El proyecto original era inviable y por eso solicitamos que se cambiara la traza. La empresa accedió a replantear el proyecto, pero una parte quedó en las cercanías de los márgenes de la laguna. Por eso pedimos que no se afecte los márgenes de este acuífero y que quede en una zona más alejada". destacó el funcionario y detalló que uno de los argumentos de la empresa para no "correr" la plan que se incluye en la traza, tiene que ver con que "se deben hacer estaciones de bombeo aguas arriba y eso podría ser muy complejo desde el punto de vista social".

Peña aclaró en ese sentido que desde la municipalidad se está trabajando para buscar formas de preservar la zona del sistema hídrico, de manera de contar con un plan de manejo tendiente a cuidar y preservar el ecosistema.