Un intendente cruzó a Juan Cabandié por los incendios en el Delta

Los incendios en el Delta del Paraná no dan tregua y los focos de incendio llevan prendidos más de diez días. Las tareas para extinguir las llamas se están llevando a cabo por brigadistas de distintos puntos del país, sin embargo, el humo persiste y llegó a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. La llamas se prendieron también entre los políticos.

El intendente de San Nicolás de los Arroyos, Manuel Passaglia, acusó por Twitter al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de "no hacer nada". "Respiramos cenizas. Esto tenemos que soportar los nicoleños por la inoperancia del Ministro Juan Cabandié. Lo denunciamos en 2020 y cada año que pasa es peor. Siguen sin hacer nada. Si no sabe o no quiere resolver el problema, debería dar un paso al costado", escribió en la red social.

Furioso, continuó en otro tuit: "Los vecinos merecemos gente idónea en sus cargos que sea capaz de solucionar problemas tan graves como son los incendios, el humo y las cenizas que nos hacen respirar".

El intendente acompaño el tuit con esta foto. Foto: @manupassaglia

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, levantó el tuit de Passaglia y le contestó: "Que oportuno tu tweet Manuel Passaglia, justo cuando empiezan a ser de público conocimiento las denuncias de focos ígneos que coinciden con las coordenadas de campos de tu propiedad".

Además, Cabandié agregó en el mismo tuit el link a una nota del medio digital La política online, de septiembre del 2020. La nota cuenta que le embargaron los bienes a la familia Passaglia en el marco de una causa que investiga la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

No es la primera vez que el ministro se expresa en contra de los dueños de campos, el 9 de agosto se presentó en el Juzgado Nacional de Victoria, Entre Ríos para "solicitarle al juez de Victoria que le pida a la provincia de Entre Ríos los registros de catastro, y que la provincia se los dé, para que cruce la información de geolocalización con los dueños de esos campos". También remarcó que le "encantaría saber" los nombres.

Además, Cabandié dijo el día previo a presentarse en el juzgado: "Necesitamos una Justicia ejemplificadora, para que quienes especulan con el cambio de uso del suelo o negociados inmobiliarios, terminen con las quemas intencionales que destruyen ecosistemas y afectan la vida de muchas personas con humo que llegan a Rosario y ciudades cercanas".

El pasado martes reafirmó sus dichos y pidió que la Justicia convoque a sus propietarios. "La verdad que sería una medida contundente y en algún punto sería una forma de disciplinamiento, de desalentar los focos. Si la Justicia actuase y convocase a estas personas sin dudas que los dueños de los campos o quienes lo hace metiéndose en campos que no son suyos lo pensaría dos veces", remarcó.