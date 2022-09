La primera nena trans que accedió a su DNI hizo su fiesta de 15 años

Luana y su hermano mellizo Elías festejaron el viernes pasado sus 15 años en Amérika, la disco emblemática para la comunidad LGBTIQ+, en una fiesta que significó "un acto revolucionario", donde el colectivo travesti trans pudo conmemorar que "por fin una niña travesti puede celebrar en tiempo y forma" esa edad.

En el enorme salón de Amérika, ubicado en el barrio porteño de Almagro, con un escenario que recibió shows drag queens y música, quienes participaron del cumpleaños de "Lulu", como la llaman cariñosamente familiares y amistades, remarcaron que la fiesta era un hecho "revolucionario" y "político" para el colectivo travesti trans.

Esta adolescente tomó a sus 6 años la decisión de que quería cambiar de género. Así fue como en 2013, a un año de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, Luana se convirtió en la primera niña trans del mundo en acceder a su identidad autopercibida obteniendo su DNI sin judicializar el trámite.

Susy Shock y Luana. Foto: Camila Godoy

"Sueño que el mundo nos respete, que travesti no sea un insulto, que les niñes trans tengamos poderes como volar y ser invisibles. Yo quiero esos poderes para defenderme de quienes me agreden porque deseo un mundo mejor donde no haya que crecer porque eso me preocupa. Quiero seguir siendo pequeña", dijo Luana a la agencia Télam.

"Es una manera de celebrar a esta niña que ha llegado a esta edad luchándola, resistiendo, siendo quien es", agregó la activista y madre de la adolescente, Gabriela Mansilla, fundadora de la asociación civil Infancias Libres. Y añadió que es "un acto revolucionario" porque "generalmente se las excluye, se las maltrata, se las discrimina, se las echa a la calle. Y acá hay una adolescente trans que desde niña está siendo abrazada".

Luego de una recepción en el vip del boliche, los invitados cruzaron al salón de baile y el escenario se llenó de música, shows y de la presencia de Lulú. Desde la tarima, la artista Susy Shock presentó a las dos personas que en su cumpleaños convocaron a más de 300 asistentes. "Si bien la mayoría sabe de la tenaz historia de 'Lulú', es imposible pensarla a ella sin Elías. Fue el primero que entendió y abrazó lo que Luana necesitaba y quería para sí", dijo resaltando al hermano.

Hubo show, música y baila en Amérika. Foto: Camila Godoy

Cada participante, en diálogo con Télam, valoró que la celebración fue gestada de manera colectiva y que reinó el amor en todo momento. Resaltaron también, que Amérika les abrió las puertas a cientos de chicas trans que no tenían dónde ir.

Amérika puso el lugar; una familia hizo 450 empanadas y otras delicias; la productora de contenidos Mu Trinchera se encargó de las fotos y el video; la Fundación Igualdad, del catering; Patricia Terán y Ana Torrejón se hicieron cargo de la vestimenta y la asociación Infancias Libres de la organización.

"Somos una generación que nunca pensamos que lo que soñamos lo íbamos a vivir y eso sucedió. Hoy tenemos infancias y juventudes trans que nos depositan nuevos desafíos. No tiene que pasar nada de lo que pasamos nosotras. Tienen que tener derecho a la alegría: es una revancha", concluyó Susy Shock.