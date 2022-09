Travesticidio: el crimen de Melody y la declaración del policía acusado de matarla

Melody Barrera (27) fue asesinada el 20 de agosto de 2020 de seis disparos en Mendoza. Por el hecho hay un policía acusado, quien declaró en la causa y dio su versión de los hechos. Este lunes arranca el juicio y por primera vez una persona será juzgada por travesticidio.

Melody era una joven trans que ejercía la prostitución en la zona roja de Mendoza. Durante la madrugada de ese sábado de agosto su cuerpo fue encontrado en el límite de Capital y Guaymallén. Tenía seis disparos. Para la fiscal Andrea Lazo no hay dudas que estaba frente a un travesticidio, es decir, un crimen por odio a la orientación sexual o identidad de género.

Por el hecho fue detenido en la comisaría donde se desempeñaba el policía Darío Chaves (37), un mes después del crimen. Las pruebas en su contra son varias. Las cámaras de seguridad de la zona lograron captar el auto del efectivo en el momento del homicidio y un testigo presencial lo escuchó amenazar a la víctima tras una pelea. Además, las pericias determinaron que las balas salieron del arma reglamentaria de Chaves, lo que dejaría poco margen para la especulación.

Chaves, el policía acusado

Lazo lo acusó de homicidio calificado con cuatro agravantes por odio, por ser funcionario policial, por ensañamiento y alevosía.

Durante la investigación el policía declaró y dio su versión de los hechos que difiere sustancialmente de lo que sostiene la fiscal y se inclina hacia un caso de legítima defensa.

Chaves dijo que el 28 de agosto del 2020 estuvo en la casa de su hermano en el barrio Trapiche de Godoy Cruz , y mientras comían un asado, tomaba cocaína y marihuana. Unas horas más tarde, condujo su VW Bora hasta la Costanera - hacia una de las conocidas zonas rojas de la provincia- en búsqueda de una chica que le vendiera droga.

"Diviso a dos chicas, detengo la marcha de mi auto. Una de las chicas se acerca y abro totalmente la ventanilla del acompañante. Le pregunto si vendía cocaína y cuánto salía el servicio. No recuerdo bien qué me dijo. Saco la billetera, busco la plata y cuando la miro me arroja gas pimienta sobre los ojos", dijo el efectivo.

"Quedé totalmente shockeado. Sentí insultos y puso el auto en marcha y me fui. No sé a qué altura me detuve, porque no daba más. Salgo del auto, debido a mi estado de drogadicción y embriaguez, abrí las puertas. Recuerdo que tenía el arma en el auto pero no la encontraba. Ahí aparace un hombre y me pregunta qué me había pasado y le dije que dos travestis me habían robado", siguió.

Chaves declaró que volvió al lugar donde estaban las jóvenes a buscar su arma porque "estaba reloco". Al llegar nuevamente a la Costanera y Correa Saá ve a la joven detiene su auto, aunque lo deja en marcha, se baja y va directo hacia Melody..

"Ella saca el arma de su bolso y me apunta. Alcancé a escuchar que me empieza a gatillar y me abalanzo sobre ella, le meto una patada en la mano donde tenía el arma y se le cae. Me agacho a buscarla y en ese momento siento una explosión en la cabeza", dijo.

El policía asegura que fue golpeado con una piedra en la nuca y desde ese momento dijo que temió por su vida.

"Temía por mi vida. Estaba muy drogado y digo me van a matar. Me paro como puedo, y ahí disparo. Disparo sin apuntar, disparo para disuadir, disparo...no sé cuándo disparé, pero lo hice porque temí por mi vida", agregó.

Luego se subió a su auto y se marchó hasta su departamento donde vivía con su esposa.

Durante la declaración Chaves sostuvo que solía tomar cocaína todos los días y llevaba su arma reglamentaria en el asiento del acompañante cuando se sentía "muy pasado".

El acusado, defendido por Pablo Cazabán, intenta demostrar que se trató un caso de legítima defensa que contempla un máximo de 5 años de prisión.

Para la querella, en cambio: "Armó una especie de película que se contradicen con las pericias realizadas en el lugar", dijo la abogada Viviana Beigel, quien apunta a que se trató de un travesticidio.

El jurado popular, compuesto por 12 ciudadanos, serán los encargados de determinar frente a qué delito se encuentran. El debate comenzará este lunes 12 de septiembre.