El dato que la madre de Melody Barrera desconocía y escuchó en el juicio

La madre de Melody Barrera, la joven trans asesinada en 2020 en la localidad de Guaymallén, declaró el martes en el juicio que busca establecer qué pena le cabe a un policía por ese travesticidio. En medio del dolor, Victoria remarcó que "ayer se enteró" de un dato que durante más de dos años desconoció.

"Me llamaron por teléfono para decirme que mi hija estaba muerta. Estaba tirada en medio de un charco de sangre y recién ayer me enteré que agonizó durante 35 minutos. Lo que más me duele es no haber llegado en todo ese tiempo para decirle 'tranquila, acá está mamá'", dijo Victoria Pincheira durante la audiencia de testimoniales en la cual sostuvo una foto de su hija y miró fijo al jurado popular.

Y agregó: "Como estábamos en pandemia, me la entregaron en un cajón sellado y nunca más volví a verla. No puedo esperar otra cosa que no sea justicia; es lo único que me queda", puntualizó la mujer que no pudo contener las lágrimas, por lo que el tribunal dispuso un cuarto intermedio.

Victoria Pincheira, la madre de Melody.

Tras el receso, Pincheira señaló que "con el tiempo" ella se enteró que su hija "había entrado a la prostitución" y que lo hizo para ayudarla. Según la testigo, cuando Melody "decidió ser mujer" le dijo "vas a sufrir mucho", al tiempo que recordó que "jamás" le "faltó el respeto" y todo lo que hacía era para que ella "estuviera contenta".

"Ella quería ser psicóloga, pero se cruzó con alguien que no le gustaba, o no sé qué y la mató", sostuvo la mujer, y agregó: "Mi hija recibió seis tiros. ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué no me mató a mí?". Al final de su relato, Pincheira indicó que a raíz del crimen de su hija vive con "trece pastillas al días".

"Justicia, peleo hace más de dos años, justicia es lo que pido", concluyó la mujer.

Por el crimen está siendo juzgado Darío Jesús Chávez Rubio (34), quien prestaba servicio en la comisaría 34º de Godoy Cruz y está acusado del delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por odio de género o a la orientación sexual (travesticidio), por la función de policía, ensañamiento y alevosía", el cual prevé la pena de prisión perpetua.

Los hechos que se ventilan en este juicio ocurrieron la madrugada del 29 de agosto de 2020 cuando Melody Barrera (27) recibió seis disparos de arma de fuego desde un vehículo en la calle Correa Saa y Costanera, en el departamento de Guaymallén. Durante las pericias en un sector donde se produjo el hecho se encontraron varias vainas servidas de calibre 9 milímetros.

Las principales pruebas que llevaron a la detención de Chávez Rubio el 17 de septiembre de 2020 fueron el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad, testigos clave y un informe geo referencial sobre comunicaciones telefónicas. Además, los análisis de balística sobre la pistola del policía determinaron que los proyectiles y las vainas eran coincidentes.