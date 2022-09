El dolor de la madre de Melody Barrera: "Esperé dos años este día"

Este lunes por la mañana comenzó el juicio por jurados por el travesticidio de Melody Barrera, quien fue asesinada en septiembre de 2020. Para su familia, representantes de la comunidad LGBTIQ+ y funcionarios nacionales y provinciales, el caso sentará "un precedente histórico" en Argentina.

Tras la selección de jurados, que comenzó a las 8 en el segundo piso del Polo Judicial y Penal, se dio inicio a los alegatos de apertura. Sin embargo, mientras el juicio se desarrollaba en la Sala 15, Victoria Pincheira, la madre de Melody Barrera, salió del lugar y habló con los medios de comunicación.

"He esperado dos años y catorce días para este día. Por supuesto, no contenta, no feliz, con trece pastillas al día para poder salir a caminar, a llegar a mi trabajo y llorando y extrañando a Melody", dijo Victoria.

Victoria Pincheira, la madre de Melody Barrera.

Melody Barrera tenía 27 años y fue asesinada durante la madrugada del 29 de agosto de 2020, cuando recibió seis disparos de arma de fuego desde un vehículo en la calle Correa Saa y Costanera, en el departamento de Guaymallén. Luego del episodio, un llamado al 911 alertó sobre el hecho y una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) se dirigió hasta el lugar.

Allí, Policía Científica halló varias vainas servidas de calibre 9 milímetros y se inició una investigación. La detención del sospechoso, identificado como el policía Darío Jesús Cháves Rubio (33), se dio días más tarde, con el secuestro de unas filmaciones por parte de la División Homicidios de la Policía de Mendoza, la declaración de un testigo y un informe georreferencial sobre comunicaciones telefónicas generadas en la zona.

Posteriormente, la pericia balística realizada sobre la pistola de Cháves determinó que los proyectiles y las vainas eran coincidentes.

"El asesino nunca habló, nunca dijo porqué la mató. Que sea policía el que la mató lo ha hecho más complicado, estamos haciendo presión. Hay una guerra", dijo Victoria.

En tanto, en relación al reconocimiento por el agravante de "travesticidio", Victoria Pincheira indicó: "A mi hija no me la mataron en vano, ella vino a darle eso a sus compañeras y eso me satisface de una manera increíble. Melody era una persona muy dulce, vivíamos las dos solas y habíamos llegado a un arreglo: ella se dedicaba a la casa y yo salía a trabajar. Con el juicio espero que ganemos, que se haga justicia". Familiares, amigos, representantes de la comunidad LGBTIQ+ y funcionarios provinciales y nacionales estuvieron presentes.

El inicio del juicio

Cerca de las 12.30 se dio inicio a los alegatos de apertura del juicio. El primero en tomar la palabra fue el representante del Ministerio Público Fiscal, Fernando Guzzo, quien detalló los momentos previos al hecho e indicó que las cámaras de seguridad lograron filmar a Cháves Rubio en el lugar donde se produjo el travesticidio.

"Melody Barrera, en su condición de travesti y en situaciones de extrema vulnerabilidad, se encontraba ofreciendo servicios como trabajadora sexual. Cháves Rubio se presentó en el lugar vestido de civil y le efectuó 6 disparos con una puntería casi perfecta. Luego, Cháves Rubio huyó en su auto a toda velocidad", dijo Guzzo, quien puntualizó que fueron los vecinos quienes llamaron al 911.

A su vez, para el fiscal, Chavés Rubio armó "un plan macabro". “Siguió con su vida como si nada hubiera pasado, hasta que fue detenido el 17 de septiembre de 2020". Pablo Cazabán, el abogado defensor, junto al imputado.

En concordancia con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal, la querella llevada adelante por Viviana Beigel y Lucas Lecour, apuntó contra Cháves Rubio y detalló que "van a demostrar que se trató de un travesticidio, ocurrido en una sociedad violenta, que discrimina y no brinda igualdad de condiciones". Al mismo tiempo, se dirigió al grupo de jurados y les indicó que "tienen una oportunidad histórica de cambiar esta realidad y condenar este hecho".

Por último, y hacia el final de las alocuciones, la abogada Johana Montero, integrante del equipo que lidera Pablo Cazabán, solicitó al jurado centrarse en los interrogantes de cómo y por qué, ocurrió el crimen. “Darío sufrió, no uno, sino dos ataques y luego hizo lo que cualquier otra persona hizo en su lugar y esto es lo que venimos a demostrar”, resaltó.