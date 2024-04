El exmarido de Julieta Prandi acusado de abuso sexual y violencia de género irá a un juicio por jurado

En un giro impactante, el exmarido de la famosa modelo Julieta Prandi, Claudio Contardi, se enfrentará a un juicio por jurado en el Tribunal en lo Criminal N°2 de Campana. Las acusaciones que pesan sobre él incluyen abuso sexual y violencia de género, con detalles espeluznantes que han estremecido a la opinión pública.

El sorteo realizado recientemente determinó que el Tribunal en lo Criminal N°2 de Campana llevará adelante este delicado proceso, luego de que los intentos de apelación de Contardi fueran rechazados. Los jueces Daniel Rópolo, Federico Matinengo y un magistrado designado por la Cámara de Apelaciones serán los encargados de impartir justicia en este caso que captó la atención de todos.

Aunque aún no se fijó una fecha para el inicio del juicio, los detalles del caso salieron a la luz, revelando un informe clave realizado por el psiquiatra Rafael Herrera Milano, quien examinó a Prandi como paciente. Sus conclusiones arrojan luz sobre los terribles daños psicológicos sufridos por la modelo durante su relación con Contardi.

Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi acusado de abuso sexual y violencia de género. Foto: archivo.

Según el informe, Prandi sufrió episodios traumáticos de abuso físico, psicológico y sexual a manos de su ex esposo, dejando secuelas profundas en su salud mental. La modelo misma confesó en una entrevista que su trabajo y reconocimiento mediático fueron lo que le dieron fuerzas para seguir adelante en momentos tan oscuros.

En palabras de Prandi: "Si no hubiese tenido un trabajo que me hizo conocida, no estaría viva". Estas revelaciones desgarradoras pintan un cuadro desolador de la vida de la modelo durante esos años de tormento.

El testimonio de Herrera Milano será crucial en el juicio, ya que documenta los intensos sufrimientos psicológicos de Prandi, incluyendo síntomas de estrés postraumático. La modelo también compartió detalles angustiantes sobre los horrores que vivió durante su matrimonio, incluyendo sentimientos de culpa por no haber podido proteger a sus hijos del sufrimiento infligido por su padre.

Prandi finalmente logró escapar de esta pesadilla en febrero de 2019, reconstruyendo su vida desde cero. Sin embargo, las secuelas emocionales persisten, y la búsqueda de justicia en este juicio es un paso crucial en su proceso de recuperación.

El juicio que se avecina será un momento decisivo en la lucha por la justicia y la dignidad de Julieta Prandi y todas las personas que han sufrido en silencio.