El dato de la realidad que contradice los anuncios de Axel Kicillof

Con motivo de la celebración del Día del Maestro, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el lunes pasado, lanzó una promesa ambiciosa: “Vamos a reconstruir la escuela pública.”

La realidad muestra que el anuncio del mandatario tendrá serias dificultades para concretarse, tomando como antecedentes lo que viene sucediendo desde el inicio de su gestión, hace casi tres años. Un simple ejemplo sirve para ilustrar ese contraste.

Desde Padres Organizado de la provincia de Buenos Aires volvieron a denunciar los problemas que se registran en un colegio del distrito por no contar, desde hace casi dos años, con ninguna persona que ocupe el cargo de dirección y la falta de varios docentes a cargo de los grados.

Se trata de la Escuela Primaria N 6, ubicada en el municipio de Punta Indio. Según relataron a MDZ integrantes de ese colectivo, que surgió como reacción ante el cierre de los colegios durante la larga cuarentena, lo que sucede en ese establecimiento no es un hecho aislado ya que la misma problemática se repite en cientos de instituciones de toda la provincia.

A su vez, esta escuela es emblemática porque fue elegida por el propio Gobernador para la reapertura de ciclo lectivo del 2022, en marzo pasado, en un acto con numerosos funcionarios en la puerta del colegio.

Ya, en ese momento, el puesto de dirección estaba vacante y varios cursos comenzaron las clases sin maestros, mientras el funcionario hablaba de la importancia que su gobierno le daba a la educación. Pese a que ese hecho curioso y contradictorio fue resaltado por la prensa, seis meses después todo continúa igual.

“La escuela es la más grande del distrito y tiene una matrícula de alrededor de 720 alumnos. Desde febrero del 2021, está vacante el puesto de dirección, cuando se jubiló la directora que estaba a cargo. A partir de entonces se sucedieron una serie de situaciones. El cargo no es ocupado porque es un puesto alternado. Es decir, la persona que tome el cargo tiene que repartir su horario, unos días a la mañana y otros a la tarde, y eso no le da la posibilidad de tener otro cargo en otro lugar. La mayoría de los docentes necesitan dos cargos para poder vivir porque con un sueldo no les alcanza”, relató a MDZ la mamá de un alumno que concurre a ese establecimiento.

“Hubo vicedirectores que han ido ocupando el cargo, pero fueron renunciando. Hoy hay una vicedirectora a la mañana, que asumió hace unos días, y otra a la tarde. Pero son cargos más pedagógicos, se encargan de controlar el funcionamiento dentro de las aulas con los chicos. Esta función no la estarían cumpliendo porque se tienen ocupar de otras que serían responsabilidad de la dirección. Es una cadena. Se concursó para el cargo de director y hay una postulante, que sacó el primer lugar, pero que por la cuestión económica no asumiría el cargo”, agregó.

Mientras el mandatario acusa al anterior gobierno de cerrar las escuelas, desde Padres Organizados PBA, en sus publicaciones en redes sociales, alertan por los problemas que enfrentan día a día con la educación pública, en contraste con los anuncios del gobernador

“Lo que sucede con la dirección pasa con los maestros a cargo de las aulas. En la clase de mi hijo, en primer grado, están sin docentes desde hace tres semanas. En realidad, no tienen una maestra a cargo desde el inicio de clases. Empezaron la primaria sin tener una docente asignada. Estuvieron así por varias semanas hasta que se designa una suplente que se mantienen en el cargo un poco más de dos meses. La sacan porque, supuestamente, volvía la titular a tomar el curso. Esto fue unos días antes de las vacaciones. Retoma después de ese receso. Tuvieron que hacer la adaptación con esta maestra, armar las nuevas rutinas que ya tenían con la anterior docente. Esta maestra trabaja hasta los últimos días de agosto, cuando presenta un certificado porque se había lastimado un dedo. Pasaron tres semanas y ahora presenta un nuevo certificado de un mes porque se tiene que operar y hacer una rehabilitación. Así, hasta el 4 de octubre, los chicos no tendrán a esta docente”, explicó esta mamá, que forma parte de un grupo de padres de ese colegio que están reclamando por la educación de sus hijos.

“Para cubrir esta nueva vacante, tendrían que poner a otra suplente, pero el problema es que nadie se postula. Las que lo hacen son estudiantes del Instituto de Formación Docente, pero no es compatible porque estudian de mañana y se superpone con los horarios de las suplencias. Entonces, le pondrían falta en el instituto. Esto pasa en otros grados”, señaló

La falta de soluciones a un problema que lleva más de un año, que se sumó al cierre de los colegios por la pandemia, golpea a los más vulnerables: los niños.

“Como padres de la comunidad educativa estamos cansando de esta situación. Es un manoseo con los chicos. Especialmente, los del primer grado que recién empiezan y es muy importante tener un contexto que les de seguridad y confianza. Pasan situación dentro del aula que nadie controla porque no hay un docente a cargo. No sabemos con quién dejamos a nuestros hijos durante cuatro horas. Salen de la escuela angustiados porque tuvieron más de una persona al frente del aula el mismo día. Al otro día cambia. No saben los nombres de las docentes. Venimos planteando este problema a las autoridades del distrito, pero nadie da una respuesta” dijo la mamá.