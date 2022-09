Axel Kicillof estalló de ira con quienes "hacen uso político" de lo ocurrido a Cristina Fernández de Kirchner

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó de forma tajante este martes que "es repugnante quien trata de hacer un uso político con lo que ocurrió", al referirse al intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su vivienda ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Al encabezar la inauguración del Jardín de Infantes 911 en el partido de Colón, el gobernador dijo que "quieren minimizar o echarle la culpa a otros" y que "dicen que son inventos", en referencia a quienes tienen dudas respecto del intento de agresión que sufrió Cristina Kirchner el último jueves por la noche.

"Estamos ante una conmoción tan grande y enorme que nadie puede hacerse el distraído, no importa las antipatías que se tengan, con lo que ocurrió en la Argentina se traspasó una frontera, un limite que nos tiene que hacer reflexionar a todos", dijo y agregó: "Es repugnante quien trata de hacer un uso político con lo que ocurrió".

En esa línea, señaló que "a aquel que no tiene la posibilidad de reflexionar y hacer una autocritica, desde el Gobierno de la provincia decimos no a la violencia física, a la verbal, no al odio, al odio hay que erradicarlo de los discursos políticos, negar o echar al otro no es por donde tenemos que transitar".