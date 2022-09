Conmovedora historia: su amiga murió y ella se hizo cargo de sus hijos

Su amiga de toda la vida y vecina murió tras contagiarse de covid-19 en diciembre de 2021 y ella adoptó a sus hijos. "Tendrán la vida que se merecen", dijo Rebeca Richards, la vecina de Comodoro Rivadavia, Chubut, que tomó tan importante decisión.

Rebeca pidió ayuda por todos los medios para que alguien pueda ayudarla, porque su amiga llevaba varios meses postrada por un complicado cuadro que se agravó por diabetes. En ese marco, los chicos de entre 9 y 17 años eran quienes se hacían cargo de su madre en el peor momento de la enfermedad.

Ahora, la adopción tiene un tiempo preestablecido dentro de la figura llamada "custodia temporal". Por eso, Rebeca teme que al vencimiento de esta custodia en diciembre, nadie se haga cargo de ellos. “Yo soy madrina del más chiquito y veía que ellos tenían que higienizar a su mamá cuando ella estaba postrada. Además, tenían que darle la medicación”, relató la tutora al medio El Comodorense.

Los niños llevan ya nueve meses sin su madre y ahora esperan por lo que ocurra a partir de diciembre. (Foto: El Comodorense)

Ante eso, cabe destacar que tampoco puede hacerse cargo su padre biológico, dado que fue separado del hogar por denuncias de maltrato. En esa misma línea del sufrimiento que debieron pasar estos chicos, Rebeca recordó que “desde diciembre que hubo abandono, no solo a la mamá, sino también a sus hijos. Yo ahora estoy luchando para que a ellos no les falte nada, porque corresponde que el Estado les otorgue una pensión o ayuda”.

Mas allá de la ayuda económica que podrían necesitar los hijos de su amiga, Rebeca pide que los niños reciban algún tipo de contención, a causa del sufrimiento vivido. “No fue fácil lo que vivieron por varios años. Su mamá estuvo postrada por cuatro meses y en diciembre murió de covid-19, tras complicaciones y desidia por parte de quienes no hicieron nada para salvarle la vida”, explicó.

“Encima el padre tuvo varias denuncias por violencia de género, por lo tanto se fue del hogar y no volvió a ver a los niños”, se extendió sobre las denuncias que pesan sobre el padre y lo mantienen lejos de su familia. También agregó que su pedido nace de un fuerte deseo para ellos: “A mí me gustaría que ellos tengan una mejor calidad de vida, que el Estado se haga cargo de lo que le corresponde y en mi caso yo siempre voy a estar cuando ellos me necesiten".

De cara a estos últimos meses de custodia temporal, Rebeca terminó diciendo que espera lo mejor para ellos: “En diciembre se vence el permiso que tienen para estar conmigo y espero que después ellos sigan adelante en sus vidas encontrando la felicidad que no tuvieron durante tantos años”.