Vivió 9 años en hogares, le hicieron una propuesta de la cual desconfiaba y su vida cambió

Carolina Jofré vivió 9 años en dispositivos de cuidado. Hoy con 18 años de edad afirma que su vida ha cambiado, vive sola, está próxima a terminar el secundario y planea comenzar a estudiar en la universidad trabajo social el año que viene.

Fue gracias al Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE). Este plan le permitió comenzar a transitar sola la vida adulta que siempre quiso y que tanto miedo le daba. “Si no hubiese entrado al programa en dónde estaría yo ahora, qué sería de mi vida”, se ha preguntado en varias ocasiones Carolina y la respuesta resulta desgarradora: “Seguramente andaría en la calle o con mi mamá que no tiene una buena vida”. Sin embargo, gracias al PAE, “yo pude cambiar mi vida y es algo de lo cual me siento muy orgullosa”, afirma la joven.

A lo largo de su infancia y adolescencia Carolina pasó por diversos hogares de Río Cuarto, Córdoba y de San Martín, Mendoza. Su paso por estos dispositivos de cuidado se dio de manera interrumpida ya que en varias ocasiones intentó revincularse con su madre, sin embargo volvía a estas instituciones. “Estar en el hogar fue lo mejor que me pasó en la vida”, comparte.

Fue en el hogar que le propusieron formar parte de este programa y aunque al principio “mucho no creía'', la inscribieron y al poco tiempo le asignaron a su referente, Carolina Pérez. “Yo le conté a ella que estaba muy preocupada, pensaba qué no iba a poder sola. Pero ella me acompañó en la idea de fortalecer mi proyecto de vida”, cuenta Carolina Jofré.

Los chicos que egresan de un hogar sí tienen futuro

¿Qué va a pasar conmigo?, ¿cómo voy a pagar un alquiler?, ¿con qué voy a comer?, ¿cómo voy a seguir estudiando?. Son algunas de las preguntas que dan vueltas en la cabeza de miles de jóvenes judicializados de todo el país que se encuentran en hogares de tránsito; y que, como Carolina, sienten la incertidumbre y el desamparo de no saber qué sucederá una vez que cumplan su mayoría de edad y tengan que comenzar a valerse por sí mismos.

Para dar respuesta a estos chicos y ofrecerles las mismas oportunidades que el resto de los adolescentes es que surge, hace cinco años atrás, la Ley de Egreso y el Programa Nacional de acompañamiento para el Egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE).

La Ley 27364 se concibió, elaboró y pensó junto con adolescentes y jóvenes y fue impulsada por la Asociación Civil Doncel. Fueron los mismos jóvenes que habían atravesado por esa dura situación, de intentar insertarse solos en el mundo adulto, los que organizados en el colectivo Guía Egreso, sentaron las bases para que se comenzara a debatir sobre este tema.

Carolina reflexiona cómo era antes de que se aprobara esta ley y cuenta que “uno se preguntaba qué pasa con los chicos que están en los hogares y cumplen los 18 años. Volvían al lugar donde en algún momento sus derechos fueron vulnerados, a donde los tuvieron que sacar, entonces volvían a lo mismo. Su vida no cambiaba, era siempre lo mismo”.

Como le sucedió a Carolina, brindarles este acompañamiento emocional y este apoyo económico, realmente les cambia la vida a estas personas que siendo niños se les vulneraron sus derechos, y que hoy pueden transitar su juventud con oportunidades para llegar a convertirse en el adulto que quiere ser. Carolina pudo alquilar su propia casa al salir del dispositivo de cuidado.

Carolina desde hace 18 meses es parte del PAE. Aquellos que están inscriptos en el programa reciben una asignación equivalente al 80% del salario mínimo, pero "no te alcanza cuando salís". Por ello, consciente de lo difícil que ha sido atravesar todo este proceso, decidió llevar a cabo una campaña para ayudar a los chicos que están en su misma situación.

“Cuando me mudé no tenía nada, fui amueblando mi casa con cosas que me daban las cuidadoras, otras cosas que me donaban y algunas que me pude comprar yo”, recuerda. Su experiencia la impulsó a armar campañas para juntar donaciones para aquellos jóvenes que egresan de los hogares. La campaña busca juntar donaciones para ayudar a otros chicos que egresan.

"Quiero que los demás chicos tengan la oportunidad que yo tuve. Poder salir y que tengamos nuestras cosas. Con lo que cobramos del PAE no alcanza para alquilar, comprar para comer y los muebles. Por eso creé una campaña que se llama `Jóvenes de Pie´", cuenta Carolina y añade: “Mi sueño más grande es que esta campaña llegue a ser una fundación y así recolectar donaciones para todos los chicos que egresan de hogares en Mendoza, porque por ahora las donaciones son para solo para la Zona Este”. El sueño de la joven es poder ayudar a todos los chicos de la provincia que son parte del PAE.

Ley de Egreso y Programa de Acompañamiento para el Egreso: una ayuda indispensable

Los jóvenes que son parte del PAE tienen el acompañamiento de un referente capacitado a través del camino hacia la autonomía. Además, son titulares de una asignación económica mensual, equivalente al 80% de un salario mínimo, vital y móvil, que se cobra una vez que se egresa del hogar convivencial o de la familia cuidadora.

El PAE está destinado a los jóvenes de entre 13 y 21 años que se encuentran en un hogar convivencial o una familia cuidadora o que egresan de los mismos. Además, puede extenderse hasta los 25 años en el caso de que la persona continúe estudiando.

La ley 27364 fue sancionada en el año 2017 y “crea una política pública nacional que viene a dar un sentido de justicia más amplio para aquellos adolescentes y jóvenes que se encontraban bajo los cuidados del Estado, alojados en algún dispositivo de cuidado”, explica Samuel Villena, abogado y miembro del equipo de la Asociación Civil Doncel.

Antes de dicha ley, al cumplir los 18 años se encontraban desprovistos de acompañamiento, de protección o de algún tipo de colaboración para el desarrollo de esa vida adulta que inicia. “Estaban en una situación totalmente distinta a la que tienen el resto de chicos y chicas con 18 años que piensan en sus estudios universitarios, en su primer trabajo o en otras cosas que piensan comúnmente los jóvenes de esa edad”, aclara el abogado.

En términos generales, el programa nacional se implementa a través de las de los organismos provinciales de niñez y se coordina a través de la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia (Senaf) que es quien se encarga de asignar los fondos para el apoyo económico que reciben los titulares del PAE.

Además, “se encarga de realizar las capacitaciones para los adultos que van a ser los referentes que acompañan a cada uno y una de los y las titulares de este programa y las provincias se encargan de las gestiones que tienen que ver con la implementación local, es decir con pensar cuáles son los chicos y chicas, que están en condiciones de formar parte de este programa y de designar los referentes adultos que van a acompañar”.