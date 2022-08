Es uno de los dueños de la panadería más antigua del país y lamenta que el oficio se pierda

Marcos Scorzato confiesa que el no es "obrero panadero" sino que aporta al negocio desde otro lugar. "La panadería no es sólo producir sino que hay muchas áreas involucradas", justifica. Y en su relato se descubre que no podría haberse dedicado a ninguna otra cosa que no fuera la Panadería Lucca que, hace 147 años, fundó su tatarabuelo.

"Ángel llegó de Italia en 1871, deambuló por la provincia de Buenos Aires durante cuatro años y se estableció en Luján, a donde fundó la panadería en el mismo lugar donde se encuentra el negocio hoy", cuenta recordando las andanzas de su abuelo que inauguró una tradición familiar dedicándose a un oficio -el de panadero- que luego pasó de generación en generación.

A metros de la Basílica de Luján, Panadería Lucca se destaca por sus productos de excelencia

"Dos de sus hijos, Pablo y Luis, siguieron con el negocio y pasaron la posta a la tercera generación: Amilcar, Marne y Luis. La cuarta generación, Andrea, Celsa y Alejandra, fue la que siguió. Y actualmente nos sumamos los de la quinta generación, Santiago y yo", dice Marcos. "La panadería es mi vida", acota y señala que está íntimamente ligada a su infancia.

Aunque lo suyo no es la cocina, reconoce que "el oficio se aprende estando ahí adentro". Lamenta que cada vez haya menos maestros panaderos. "Es algo muy artesanal que cada vez es menos divulgado y se va perdiendo un poco", comenta.

"La panadería funcionó durante muchísimo tiempo produciendo sólo pan: hasta la década del 50' el expendio era exclusivamente de pan y galletas, las facturas llegaron después", explica y agrega que "los nombres de las facturas hacen un poco alusión a los reclamos sindicales de esa época y en protesta a los poderes del Estado".

Celebra que en su familia el amor por el oficio haya pasado de generación en generación. "Hace 147 años que está abierta la panadería en la misma esquina de Lavalle y Mariano Moreno. Jamás cerró sus puertas. Es anterior a la construcción de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que se empezó a levantar recién 12 años después de que abriera la panadería", señala con orgullo.

Marcos Scorzato lamenta que el oficio de panadero se esté perdiendo

El orgullo por la historia lo impulsa hacia adelante. Es consciente de que "hoy el sector atraviesa una crisis, aunque otros dicen que hay consumo. Es un sector que siempre estuvo muy castigado", pero tiene una mirada optimista: "Creemos que si uno le pone dedicación, empeño y horas de trabajo, es productivo siempre". Celebra el crecimiento que la panadería tuvo en los últimos años y adelanta que están incorporando maquinaria y servicios, siempre con la premisa de seguir ofreciendo productos artesanales.

Secún Scorzato, el "producto estrella" en la panadería más longeva del país son los sándwiches de miga. "Tenemos más de 30 gustos", cuenta y sigue: "También elaboramos pan de masa madre, galletas de campo, muy buenas facturas y una gran pastelería". Con 147 años de historia, Panadería Lucca es la más longeva del país y apuesta a seguir creciendo

Revela que la clave es usar buenas materias primas y generar vínculos fuertes con los clientes y con los empleados. "La panadería la hacemos entre todos", dice. Y explica que para él "la panadería es lo más importante en mi vida después de mi familia. La panadería es nuestra vida. Se me pone la piel de pollo cuando lo digo. 'La pana" es sinónimo de charla familiar, encuentro del domingo, es lo que recibí de chico y lo que me hace feliz", concluye.