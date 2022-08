Las aplicaciones clave para llenar el álbum de figuritas del Mundial Qatar 2022

"En este país no labura el que no quiere" fueron las palabras de un usuario de Twitter que compartió un excel que encontró en Mercado Libre para llenar el álbum del Mundial Qatar 2022. Mientras tanto, aquellos que no deseen comprarlo y tampoco saben armar la grilla en su computadora podrán optar por descargar aplicaciones para ir marcando las figuritas que ya tienen.

La fiebre mundialista alcanzó a millones de argentinos y esto se vio reflejado en la venta de álbumes y figuritas del mundial que tan solo en un fin de semana se agotaron en todo el país. Hace dos semanas que Panini lanzó el álbum de figuritas y ya hubo un revuelo no solo en redes por los sobreprecios en los sitios de venta online, sino también por las quejas de los kiosqueros sobre la distribución de las figuritas.

Las redes sociales desbordan de emoción por el Mundial Qatar 2022 y en especial, por completar el álbum. "Puachi", usuario de Twitter compartió dos aplicaciones para ir anotando las figuritas que ya se tienen. Una de ellas es "Figuritas", la aplicación creada por el uruguayo Matías Jurfest; y la otra es Sticker Collector 2022.

Aplicación "Figuritas". Foto de pantalla.

"Figuritas" nació de la invención de Jurfest, fanático de los álbumes de figuritas de mundiales. El uruguayo colecciona los álbumes desde Francia '98, aunque el fanatismo es de familia, heredó de su tío el álbum de Italia '90. "Empecé a llevar el control de las figuritas repetidas y faltantes en un papel; y un día volviendo, del trabajo a casa, me cuestioné: ¿cómo podía ser que en 2018 sigamos con el papelito? Se me ocurrió hacer una app muy sencilla para llevar el control del álbum", contó al medio uruguayo El País.

La aplicación es gratuita y actualmente está disponible solo para iOS aunque próximamente estará también para Android. "En 2018 llegamos a 60.000 usuarios orgánicos (sin publicidad ni nada) solo para iOS. Para este mundial el objetivo es llegar al millón de descargas. En 5 días ya van 30.000 y aumentando las descargas diarias, así que vamos encaminados", explicó el ingeniero en sistemas desde Tel Aviv.

Aplicación "Sticker Collector". Foto de pantalla.

Mientras tanto, la otra aplicación disponible para iOS es Sticker Collector 2022. Esta app móvil permite marcar las figuritas que uno tiene, las repetidas, las faltantes y lo mejor quizás de esta aplicación es que permite intercambiar las figuritas repetidas con otras personas.

A su vez, aunque parezca el colmo, en Mercado Libre se vende un excel por el valor de $1.000 para marcar las figuritas del álbum del Mundial Qatar 2022. Asimismo, hay un video en YouTube para descargar de manera gratuita un excel para marcar las figuritas, en el siguiente link está el video.