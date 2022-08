Salió el álbum de figuritas del Mundial: cuál es el titular de la Selección argentina que no está

El hecho de juntar el álbum del Mundial siempre es todo un acontecimiento, para los niños y amantes coleccionistas. Cada cuatro años, como si fuera ley de la vida, se genera un interés especial por coleccionar -en versión papel y miniatura- la figura de todos los mejores jugadores del mundo que estarán presentes en la Copa del Mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, se suelen dar casos de jugadores incluidos dentro de los cromos que al final no terminaron viajando, y viceversa: que llamativamente no aparezcan. En el álbum de Qatar 2022, con la Selección argentina sucedió algo de este estilo.

La figurita de Tagliafico no podrá ser coleccionable.

Nicolás Tagliafico, habitual titular, no figura dentro de los 18 jugadores argentinos que seleccionó Panini, la empresa que desde hace años elabora y reparte el álbum en todo el globo, como coleccionables. Su ausencia es verdaderamente particular, ya que se estuvo disputando el puesto de lateral izquierdo con Marcos Acuña durante todo el ciclo Scaloni y, a tres meses del inicio de la Copa del Mundo, aún no se sabe quién de los dos la arrancará.

Es más, el ex Independiente, flamante refuerzo del Lyon para esta temporada, fue titular en la última Finalissima en la que Argentina goleó 3-0 a Italia.

Los 18 jugadores de la Selección que sí aparecen en el álbum del Mundial, además del escudo de la AFA, son: Emiliano Martínez, Franco Armani, Nahuel Molina, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Cristian Cuti Romero, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ángel Di María, Gio Lo Celso, Guido Rodríguez, Julián Álvarez, Joaquín Correa, Alejandro Papu Gómez, Nicolás González, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Al igual que Tagliafico, también se quedaron afuera de los cromos coleccionables Paulo Dybala, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Marcos Senesi, Ángel Correa, Exequiel Palacios, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Gerónimo Rulli, entre otros.

Cada paquete del álbum de Qatar 2022 vale 150 pesos. La colección completa cuenta con 638 figuritas, de las cuales 50 serán de una versión especial.