De qué habla “Querida Resistencia”, el documental de Agustín Laje y Gaucho Estudio

Con entradas agotadas en sólo 5 días y mayoría de público joven, se colmaron las 500 localidades del histórico Teatro del Globo ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear de la Ciudad de Buenos Aires. La proyección de la película, de dos horas trece minutos, fue precedida por una introducción de Alexander Beglenok, director de Gaucho Estudio y productor del film, y de una breve conferencia inédita de Agustín Laje sobre la importancia de la comunicación y el arte para la batalla cultural.­

En su breve conferencia de 13 minutos, el escritor y politólogo remarcó que la izquierda entendió mucho tiempo antes que es indispensable el arte para “dar una batalla cultural”. A su vez, advirtió a los espectadores que no iban a ver un documental de comedia, sino que es un material educativo que busca ayudar a formar “las guerrillas culturales que van a cambiar la historia”.

En el caso de Alexander Beglenok, en su presentación, explicó: “La película surgió para que todos puedan entender y captar los conceptos del libro que son fundamentales para la Batalla Cultural”. Además, destacó que el nombre del documental se debe a que Agustín dedica su libro a los que están resistiendo que son, ni más ni menos, que todas las personas comprometidas en la lucha cultural.

La película

La película logró plasmar y transmitir dos asuntos fundamentales. Por un lado, el contenido conceptual del qué, el para qué y el cómo de la batalla cultural y, por otro, el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que implica llevarla adelante.­

­"Imaginate que yo diga: vamos a jugar al ajedrez, y alguien me pregunta ¿qué es el ajedrez?, y yo ya no sé qué decirle, y no tengo muy en claro cómo se mueven las piezas, y no tengo en claro cuál es la dinámica de los turnos, ni cómo se estructuran las reglas del juego. Mal voy a poder jugar al ajedrez si no sé qué es el ajedrez".­

Con esta analogía, el politólogo Agustín Laje, se introduce en la necesidad de definir, teorizar y discurrir sobre el sentido y significado de la batalla cultural, de modo que se cubra una falencia teórica que tenía a su vez consecuencias en la práctica política.­

En línea con esto, el autor del libro comenta sobre algunos hechos históricos y autores influyentes, que fueron dando forma a esta batalla cultural, para luego plantear qué se puede aprender de ellos a fin de sumarse con éxito a esta contienda que resulta constante en el día a día. En este marco, Agustín Laje propone una teoría propia sobre la función del intelectual como actor necesario y principal en este complejo juego de ajedrez en el que está inmersa la sociedad actual.

Por otro lado, y lo que más destacaron los presentes, sobre todo los referentes políticos, es la idea de que una “nueva derecha” se pueda desarrollar basándose en la unión de “las derechas” (liberales, conservadores y patriotas), como así las define el autor.

Así como hay muchas izquierdas, también hay muchas derechas, pero a diferencia de las izquierdas que se unen y se definen como izquierda para luchar contra su enemigo (las derechas), las derechas tienen miedo de asumirse como tal y, mucho más, de unirse, y terminan perdiendo, o peor aún, ni siquiera luchando, contra la izquierda.

En este sentido, Agustín Laje opina que, si miramos a la nueva derecha como un equipo de fútbol compuesto por distintas posiciones de derecha, se puede observar que cada uno tiene algo para aportar:

Libertario: defiende la libertad de mercado y da una conciencia sobre la importancia de reducir el peso del Estado sobre las personas.

defiende la libertad de mercado y da una conciencia sobre la importancia de reducir el peso del Estado sobre las personas. Conservador: es consciente que las sociedades y sus instituciones se construyen con mucho tiempo pero se destruyen rápido. Este brinda la defensa de instituciones intermedias que hacen de tapón al Estado, como la familia. Una familia fuerte genera una sociedad civil fuerte.

es consciente que las sociedades y sus instituciones se construyen con mucho tiempo pero se destruyen rápido. Este brinda la defensa de instituciones intermedias que hacen de tapón al Estado, como la familia. Una familia fuerte genera una sociedad civil fuerte. Patriota: reconoce el interés por defender la soberanía nacional y los símbolos de una Patria. Es el que está pendiente de la agenda globalista y cómo ésta va desplazando la soberanía estatal para generar unidades de poder internacional.

En ese sentido, Agustín Laje reflexionó: “aisladamente no podrán conseguir nada, no podrán ni siquiera enfrentar la magnitud de los desafíos actuales. Se trata de crear un equipo con distintas posiciones capaces de aprehender la complejidad de ese problema”.

Los asistentes

Entre los espectadores destacados estuvo la presencia sorpresa del Diputado Nacional y candidato a Presidente, Javier Milei, que fue ovacionado por todos los asistentes; el escritor, abogado y mentor de Agustín Laje, Nicolás Márquez; los Diputados provinciales Nahuel Sotelo y Nicolás Mayoraz; los legisladores porteños, Rebeca Fleitas y Lucía Montenegro; y el dirigente político Pablo de la Torre. Asimismo, participaron influencers políticos como Emanuel Danann, Eugenia Rolón e Iñaki Gutiérrez. El Dr. Nicolás Márquez junto a Agustín Laje

El documental tendrá una serie de preestrenos en varios países de hispanoamérica y otro en forma online, antes de su estreno oficial en la plataforma de contenidos, YouTube, hacia fines de octubre de este año.

