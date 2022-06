El fenómeno de la nueva derecha que quiere ganarle el debate cultural al progresismo

En los últimos años se ha profundizado el avance de las ideas de derecha, especialmente entre los jóvenes, como una forma de protesta y rebeldía. El pensamiento ideológico que tradicionalmente era políticamente incorrecto pasó a convertirse en el instrumento que enfrente al “status quo”. Esta movida comenzó a consolidarse en las redes sociales, donde la mayoría de los referentes tienen muchos seguidores en Twitter, Instagram y Facebook.

Uno de los primeros protagonistas fue Nicolás Márquez, quien con sus libros empezó a cuestionar el ideario progresista y la mirada sobre la violencia en los años 70', también Agustín Laje pasó a ser un influencer y ahora se empieza a instalar Álvaro Zicarelli con la publicación de su libro “Cómo derrotar al neoprogresismo”, de la editorial Sudamericana.

Esta es la mejor demostración del crecimiento de un público que sigue a estos referentes. Antes publicaban haciéndose cargo de los gastos o en editoriales muy marginales porque supuestamente apuntaban a un grupo muy minoritario de lectores. Por algo Sudamericana decidió apostar por el perfil de Zicarelli, un militante de esta nueva derecha que además es el asesor en temas internacionales de Javier Milei.

En recientes declaraciones sostuvo que “hoy la revolución es ser de derecha”. Dice que los “neoprogresistas ganaron la batalla cultural, se apoderaron del Estado y se convirtieron en una casta”. Desde esta idea, Zicarelli sostiene “que ese triunfo se dio a través de herramientas discursivas típicas de la izquierda. Propone apropiarse de ellas para derrotarlos en las urnas y que abandonen el poder para siempre”.

Respecto al fenómeno de los jóvenes que adhieren a las ideas de la nueva derecha, argumenta que “son chicos que han sido educados en la creencia de que la pobreza es una condición. Pero la pobreza es una circunstancia en la vida. Y se hartaron. Dicen: “Yo no quiero morir pobre, yo no quiero morir conforme con lo que me tocó”. Ahí está la generación Rappi, tan denostada… La que pedalea para ganarse el mango y el mango le paga la facultad”.

El prólogo del libro lo hizo Laje, el influencer cordobés que Milei quiere convencer para ser candidato de su espacio político en Córdoba. Zicarelli plantea que “que la homofobia de Estado en la Cuba revolucionaria y el autoritarismo de Perón son los grandes vicios de origen de la izquierda en la región y su agenda progresista”.

“Existe una batalla cultural. Es permanente, existe desde siempre y, en ella, un bando ha dicho que existen buenos muy buenos y malos muy malos. Quienes se han dado hacia la batalla cultural son los grandes derrotados de la historia: la izquierda”.