¡Feliz cumpleaños Harry Potter! Cómo impactaron en la literatura los libros de magia y hechicería

El 31 de agosto es una fecha muy especial para los "Potterhead" -nombre que reciben los fanáticos de la saga- ya que se conmemora el nacimiento del personaje principal, cuyo nombre es el título de los libros; y también es el cumpleaños de su autora, la británica J.K. Rowling. La escritora cumple 57 años, 15 más que Harry Potter.

Actualmente es difícil conocer a alguien que nunca haya escuchado el nombre Harry Potter, ya sea por los libros o las películas. Esta saga se volvió de culto y parte de la cultura literaria del mundo entero. Cuando el primer libro "Harry Potter y la piedra filosofal" fue publicado en 1997 pocos creyeron que tendría el éxito que luego alcanzó.

Por aquel entonces, no existía ningún libro que fuese del gusto de todos los niños y niñas y que, además, pudiesen leer junto a sus padres. Pero fue Harry Potter quien pronto cambió el escenario al que se enfrentaban miles de docentes y padres que no podían lograr que sus hijos leyeran un libro entero.

Este mundo de magia y hechicería despertó en muchos chicos el interés por la lectura y así fue como las librerías tenían largas filas de niños que querían los libros. Harry Potter es una de las sagas más vendidas alrededor del mundo con más de 500 millones de copias y traducida a más de 80 idiomas.

La primera edición de 650.000 ejemplares desapareció en horas y el libro se convirtió en el primero en alcanzar el primer puesto en la lista de best sellers de Amazon aún antes de salir a la venta. No solo los números de ventas demuestran el fenómeno mundial que es este personaje si no también la mercadería que se ha creado alrededor de Hogwarts, la escuela de magia y hechicería. Inclusive este mundo tiene un lugar en la Isla de la Aventura, en Universal Orlando Resort.

Calle central del parque del Harry Potter en Orlando.

Asimismo, un estudio de psicología publicado en Journal of Applied Psychology, explica que a partir de una investigación llevada a cabo con estudiantes de primaria, secundaria y universitarios, aquellos chicos que leyeron Harry Potter serían más tolerantes e inclusivos con grupos minoritarios.

De acuerdo al estudio, los chicos se identifican más con el personaje principal o alguno de sus amigos pero rechazan al antagonista Lord Voldemort, quien busca que la "raza sea pura", es decir, que no se creen lazos entre hechiceros y muggles, no magos. A partir de la lectura del libro, hicieron preguntas a los chicos sobre cómo se sentían con respecto a los inmigrantes y todos respondieron con empatía y tolerancia; lo que se relaciona posiblemente con Hermione Granger, amiga de Harry Potter y "sangre sucia", proveniente de una mezcla entre no magos y hechiceros. Emma Watson interpreta a Hermione Granger.

Si bien durante los primeros años de las publicaciones se creía que la saga no perduraría en el tiempo, llegaron las películas que atrajeron un mayor público a los libros. Harry Potter y J.K. Rowling marcaron un hito en la literatura universal y es un puesto que no podrán sacarlo sagas relativamente similares como Las crónicas de Narnia, Eragon o inclusive El señor de los anillos. Todas estas son sagas increíbles y con un inmenso público, sin embargo, nunca despertaron la pasión por la lectura como lo hizo el mundo mágico de Hogwarts.

Hace poco más de un mes fue el aniversario de plata de la publicación del primer libro y una cosa es segura, más allá de las polémicas declaraciones que ha hecho la autora sobre las personas trans, la primera generación que leyó a Harry Potter sigue siéndole fiel y está cada vez más cerca de pasarle su pasión por la lectura a sus propios hijos.