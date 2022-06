La dura batalla de Maggie Smith mientras filmaba Harry Potter

Maggie Smith ha sido una de las pocas personas fijas entre los miembros adultos del elenco de la franquicia de Harry Potter. Aunque su papel en cada película es pequeño, siempre está ahí, cálida y reconfortante.

Ella está a salvo. Es como una manta de seguridad en la que los niños pueden acobijarse, la única profesora de la que puedes estar seguro que de repente no será interpretada por un actor diferente o se verá envuelta en un complot malvado para matar al niño que vivió.

Si bien a Maggie Smith se la veía fuerte y radiante en la pantalla, en su vida personal las cosas no estaban bien. De hecho, en 2007 le diagnosticaron cáncer de mama, y ??en una entrevista con el periódico The Times reveló que para ella resultó todo un desafío ponerse en mente llegar a las grabaciones de la última película.

“Si hay trabajo que hacer, lo haré. Todavía tengo que tambalearme a través de la última 'Harry Potter'. El cáncer era horrible. Te quita el viento de tus velas y no sé qué depara el futuro, si es que hay algo”, dijo hace varios años atrás cuando seguía luchando contra el cáncer.

Suena bastante sombría, pero si pensamos que filmó la última película de “Harry Potter y el misterio del príncipe” mientras estaba en medio de la quimioterapia es mucho más fácil de comprender.

“No tenía pelo. No tuve problemas para ponerme la peluca. Yo era como un huevo cocido. La quimioterapia me hizo sentir terriblemente enferma. Estaba agarrada a las barandillas, pensando: 'No puedo hacer esto'”, confesó.

A pesar de la perspectiva oscura que tenía en ese momento sobre el futuro, Maggie Smith fue luchadora y fuerte. Parece que está en alza: "Te sientes tan horrible que no te importaría morir la mayor parte del tiempo. Los últimos dos años han sido una pérdida, aunque estoy empezando a sentirme como una persona ahora. Mi energía está regresando. Mierda sucede. Debería recuperarme un poco".

Aún así, puede ser suerte que su papel en la mayoría de las películas haya sido tan limitado. Por suerte venció al cáncer y hoy a sus 87 años goza de una muy buena salud. El personaje de Maggie Smith en la saga de Harry Potter es uno de los más queridos por los seguidores.

No fue un papel que la haya llenado de orgullo

Interpretar a la profesora McGonagall durante diez años en la franquicia de Harry Potter no fue realmente una actuación en lo que respecta a la ganadora del Oscar, como dijo hace algunos años Maggie Smith durante una entrevista

Aparentemente, ella solía decir que sus papeles como los de la profesora McGonagall en ocho películas de Harry Potter consistían enteramente en tomas de reacción. “Estoy profundamente agradecida por el trabajo en Potter y, de hecho, en Downton, pero no fue lo que llamarías satisfactorio”, dijo Maggie Smith. “Realmente no sentí que estaba actuando”.

¿Cuál es tu momento favorito de la profesora McGonagall?