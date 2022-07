Estrategias de ahorro: un economista explica cómo podemos economizar nuestros gastos

Muchas veces se cree que por esperar a las rebajas o por comprar de segunda mano se está ahorrando un dineral pero no siempre es así. Comprar un libro en una librería o en otra no hace una gran diferencia pues según el experto, en nuestros grandes gastos es dónde se debe poner el foco.

Según Jonatan Kon Oppel, Licenciado en Economía y Maestría en Finanzas, hay tres estrategias clave para ahorrar en casa y generar un verdadero cambio en el saldo que queda a fin de mes. "Muchas veces gastamos más de lo que deberíamos en cosas que en verdad no son necesarias, cosas que no nos van a mejorar la vida ni hacer mucho más felices", comienza explicando el experto.

"Lo que deberíamos hacer en vez de eso, es que apenas recibimos nuestros ingresos separar una parte que queremos ahorrar -al principio puede ser el 10%, 1 de cada 10 pesos que cobramos-, y después podemos intentar aumentar esto", explica el economista con respecto a la primera estrategia de ahorro. A partir de esto, ya se puede realizar gastos según se tenía planeado.

Otra forma de ahorrar y de restringir los gastos es tener una cuenta bancaria con tarjeta de débito o una billetera virtual. Kon Oppel recomienda poner el dinero que se necesita gastar en cosas que nos gustan en una tarjeta o billetera virtual que tenga un límite, así de este modo, no se gastará más deloque se deposita.

"Es importante que el banco o empresa financiera no nos permita gastar más de lo que hay en esa cuenta, ni tengamos ningún préstamo automático que haga que cuando se acabe nuestro saldo haga que sigamos gastando", comenta el experto. En el caso de que nuestra tarjeta no tenga un límite, podemos llamar al banco y consultar si se le puede poner uno. Bancos como Visa, MasterCard y American Express hacen eso.

Kon Oppel afirma que la diferencia en el ahorro se nota cuando no nos enfocamos en gastos chicos como una prenda de vestir o un café, sino más bien en los grandes gastos como por ejemplo el alquiler de una casa o departamento o en el auto. El economista explica que el alquiler de la vivienda para muchos es un gasto que significa entre el 20% y 50% de sus ingresos, por ello mudarse a un lugar más económico haría notar un cambio en nuestros ahorros.

El auto es otra cosa que genera muchos gastos todos los meses. Aclara que la diferencia de gastos en estacionamiento, seguro, patentes e impuestos entre un auto y otro es muy grande.

En el caso particular de los argentinos, sabemos que ante la crisis financiera y la especulación es difícil ahorrar y llegar a la vez a fin de mes. Ante este escenario, son muchos quienes deciden hacer compras "por adelantado" antes de que la inflación alcance el precio de aquello que tanto anhelamos.

El economista explica que si estamos hablando de un bien que en el futuro vamos a comprar como por ejemplo un alimento no perecedero, podría ser una buena idea comprarlo ahora. En cambio, "si es algo que solo lo estoy comprando porque creo que en el futuro va a ser más caro, simplemente lo estoy usando de excusa para hacer un gasto innecesario. Convendría no hacer la compra y ahorrar ese dinero para cosas que sean más valiosas para nosotros", agrega.

Por otro lado, comenta que lo otro a considerar es si es algo que mantendrá su valor y no generará gastos de mantenimiento, por ejemplo insumos para el trabajo o algo que perderá parte de su valor y/o generará más gastos en el futuro, por ejemplo un auto nuevo. "Si me va a generar más gastos en el futuro o va a perder parte de su valor en el tiempo, puede que no me convenga adelantar la compra", concluyó Kon Oppel.