La novedosa forma de pagar el boleto del micro que podría llegar a Mendoza

El diputado Jorge Difonso, del Frente Renovador y aliado de Cambia Mendoza, presentó en los últimos días un proyecto de ley que busca modificar y ampliar los medios de pago del transporte público de la provincia. A MDZ le manifestó que el proyecto le llegó por parte de jóvenes y estudiantes mendocinos. En Chile, algunas empresas lo implementaron de manera particular, principalmente en Santiago.

"Desde que surgió SUBE distintas empresas de servicio para transporte de pasajeros a nivel nacional pueden adoptarla haciendo que todos los usuarios de la tarjeta SUBE utilicen el transporte público en todo el territorio nacional sin la necesidad de acceder a una tarjeta magnética o acudir al dinero en efectivo para pagar los boletos del servicio. Hoy en día no solo que algunas empresas todavía no adaptan el sistema SUBE o lo ofrecen en simultáneo con sus tarjetas, sino que el Ministerio de Transporte de la Nación no tiene plástico para generar nuevas tarjetas", indica el documento que presentó Difonso.

Sobre el faltante de tarjetas en el interior del país y la problemática de los quioscos que no obtienen rédito al ofrecer el servicio, aclara: "La escasez del plástico para nuevas tarjetas, y el cobro de un trámite que debería ser gratuito para el usuario, provocan que al día de hoy, muchas personas deban abonar una tarifa más cara a la establecida para usuarios con tarjeta. El ejemplo más significativo es la Ciudad de Buenos Aires, donde el usuario puede recargar la tarjeta en puntos habilitados, en puntos automatizados, a través de billeteras digitales como mercadopago, o inclusive, desde una aplicación en el celular, existiendo ya la tecnología que permite este proceso".

Jorge Difonso, el legislador que presentó y firmó el proyecto.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional San Rafael por medio de su Decano y personal de investigación ven con viabilidad y proponen a través del proyecto presentado ampliar la Ley de Movilidad provincial 9.086 de la provincia de Mendoza, en el cual se establece la reglamentación y regulación del transporte público de pasajeros.

"El Equipo de investigación de UTN San Rafael propone que coexistan varios medios de pago para el transporte público de pasajeros, incentivando a las empresas a que gestionen por medio del banco de su interés abrir una caja de ahorro en pesos y que genere un código QR de esta misma. De esta manera al estar sobre lugares de comodidad del colectivo, los pasajeros puedan escanear el código y realizar el pago desde la billetera virtual de su comodidad. Se recomienda poner un QR dentro del colectivo y otro sobre el vidrio de la puerta para cuando haya una fila de personas; ya que de esta manera se agiliza el tiempo de pago. Los pasajeros habituales conocen el monto de la tarifa de transporte y de esta manera al mostrarle al chofer que el monto coincide con el viaje a realizar este mismo le genere su boleto. También se solicita al Ejecutivo Nacional que se realice una tarjeta SUBE virtual, la cual junte todas las funciones necesarias para una mejor experiencia con el transporte público de pasajeros en una sola aplicación. Ya sea esta saber los horarios de los servicios, líneas que realizan los recorridos, demora del servicio, el alta de abonos estudiantiles en todos sus niveles y demás abonos", manifestaron estudiantes a Difonso antes de presentar el proyecto.

Sobre los abonos se ofrece como solución que "por medio de la aplicación “Mi Argentina” en la sección “Mis Trámites” se realice la carga de la documentación necesaria para poder acceder al subsidio sin necesidad de tener que ir a un punto físico y evitar al usuario largas filas para realizar dicho trámite. Ya que se entiende que dicha app móvil funciona compartiendo datos con ANSES. Y de esta manera hacer una buena validación de datos. Este servicio de pago ya existe como una buena solución realizada por el vecino país de Chile por medio de su Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones", destaca el proyecto de ley.

Hace meses que en varias provincias se registra faltante de plásticos para tarjetas y kiosqueros informan que no es negocio ofrecer el servicio.

"Instamos al Ejecutivo a modernizar el sistema para facilitar al usuario la utilización del transporte, sin condenarlo a mayores costos y evitar trámites burocráticos innecesarios existiendo tantos medios y facilidades de pago. A su vez, de ser necesario, el desarrollo de una aplicación en donde los estudiantes, docentes y otros que sean beneficiarios de bonificación de tarifas por sus funciones puedan tramitar su abono correspondiente", sostienen desde el Frente Renovador.

Finalmente el documento remarca que solo se quiere modificar el "Artículo 14 inciso e" de la actual Ley de Movilidad provincial en el que habla de la fórmula de pago para agregar las formas de abonarse el boleto del transporte público ya mencionadas como el efectivo, tarjetas magnéticas, pagos con QR o nuevos medios tecnológicos. También insistieron con la modernización de los puntos de pagos digitales como de recarga SUBE y que este sistema incluya al Metrotranvía de Mendoza.