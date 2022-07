Los cortes de gas alejan a los visitantes en una importante localidad turística

Con una merma en los viajes al extranjero, son muchísimos los argentinos que decidieron disfrutar de sus vacaciones de invierno en el país. Los lugares turísticos tuvieron ocupación récord estas vacaciones. Neuquén no fue la excepción: las reservas en Villa La Angostura superan el 75% de la capacidad. Pero no todo es color de rosas. La falta de gas está poniendo en riesgo al turismo. Los visitantes no pueden tolerar el frío de los alojamientos y cancelan las reservas para establecerse en otros lugares.

"Hará un mes empezaron los problemas de provisión de gas, afecta a muchas propiedades en todos los barrios de la Villa", explica Mercedes, una operadora turística de Villa La Angostura preocupada por la situación que está atravesando la localidad y sigue: "No son cortes programados, sino repentinos. Los turistas en su mayoría lo toman bien, pero algunos se van. No te sé decir a dónde, supongo intentarán ir a Bariloche o San Martín de los Andes, donde no se registran estos problemas; aunque allí está difícil conseguir lugar".

Entiende la reacción de los turistas. "Es un momento muy difícil porque hace muchísimo frío, ha nevado y estamos en plena temporada alta. Eso nos perjudicó mucho porque hay gente a la que se le cortó el gas dos o tres veces y se va. Nadie quiere pasar las vacaciones con frío", sentencia y acota: "Este pueblo vive del turismo. trabajamos todo el año para recibir a la gente en julio y que nos pase esto es un dolor de cabeza enorme".

Indignada con una situación que no tiene respuesta por parte de Camuzzi Gas del Sur -la compañía proveedora de energía- ni de las autoridades -locales o provinciales- comenta cuál fue la gota que rebalsó el vaso. "Anoche tuvimos un nuevo problema y hoy por la mañana algunas de las escuelas no pudieron abrir por falta de gas", dice Mercedes. Cuenta que contabilizó al menos 7 u 8 cortes en las últimas semanas. "Vivo acá hace muchos años y esta temporada por primera vez estamos teniendo este problema de corte total o baja presión del gas en muchas casas del pueblo".

De acuerdo a lo que informan los ciudadanos de Villa La Angostura, los barrios más afectados por los cortes de gas son Barrio Norte, Lomas Del Correntoso, Mallín, Margaritas. "No nos dan explicaciones", declara y explica el proceso que ya le tocó seguir en varias ocasiones: "Tenés que llamar al técnico y que te destrabe el medidor para volver a tener gas".

Medios locales indican que la empresa ha justificado la falta de gas por la gran demanda de la región que es abastecida por el gasoducto Cordillerano que también lleva el gas a Bariloche y otras localidades de la zona.

Por falta de gas, también peligra la vuelta a clases

El turismo no es el único rubro que se ve afectado por los repentinos cortes de gas. Muchísimos alumnos no pudieron volver a clases este lunes, tras el receso invernal, porque las escuelas llevaban más de 24 horas sin gas y los chicos no pueden permanecer en las aulas sin calefacción con las bajísimas temperaturas que se están registrando en la zona. "Es un problema serio y no entendemos porque pasa. No es en toda la zona sino sólo en Villa La Angostura, ni San Martín de los Andes ni Bariloche tienen este problema. Y nadie nos da una respuesta, ni el intendente ni el Gobernador".

Desde la supervisión escolar confirmaron que tanto la Escuela 186 como la 353 no tenían gas. Pero ese no era el único problema: esta mañana no había luz en ninguna de las escuelas de la localidad. Si bien el corte de luz comenzó a resolverse desde la primera mañana, la situación revela un problema de fondo: la energía no alcanza para abastecer a todos.

El fin de semana, desde la compañía proveedora de gas habían anunciado que se encontraban "haciendo todos los esfuerzos para que las clases arranquen normalmente, pero no podemos garantizar que alguna escuela pueda llegar a tener inconvenientes en los próximos días, porque el sistema está fuertemente exigido". En este sentido, consignaron que la medida de realizar cortes "justamente buscó dar algo de alivio, pero aún no hemos salido de una situación operativa muy compleja por el alto consumo".

"Esto va a terminar mal porque la gente está enojada", concluye Mercedes, preocupada por la falta de gas que está acompañada de una falta de interés total por parte del intendente, Fabio Stefani, y del gobernador, Omar Gutiérrez que parecen desconocer la importancia de la educación y del turismo, una industria clave en el desarrollo local.