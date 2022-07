Rod Stewart y Ron Wood, dos artistas para creer en la amistad

Esta semana aprovechando el día del amigo, me dieron ganas de recomendarte algún par de amigos artistas. Se me vinieron varios a la cabeza, estuve por arrancar con Bowie e Iggy Pop, Pedro Aznar y Lebón, Caetano y Gilberto, Fito y Charly y Keith Richards con Ron Wood. De este último que siempre me cayó muy bien, el gran Ronnie Wood, me acordé de Rod Stewart, otro artista que siempre me gustó, primero porque sonó durante toda mi vida en mi casa durante los años 80 y 90.

Y encima ahora me estaba enganchando con su primera etapa de los años 70, donde justamente tocaba con Ron Wood. Ahí me di cuenta que estos dos buenos muchachos con cara de joda, siempre me parecieron muy parecidos, como una especie de mellis, uno rubio y otro morocho, y siempre juntos.

Me imaginé que eran amigos y leyendo notas me terminé de convencer cuando leí una nota a Rod donde dice: "En realidad, los amigos son algo muy importante para mí. No tengo ninguno de los que yo llamaría amigos 'cercanos' en Hollywood, excepto Ronnie Wood".

Gran foto de Ron y Rod. Dos almas gemelas.

Su amistad arranca a sus veinte años cuando se conocen en una banda llamada "The Jeff Beck Group". Obviamente era la banda de Jeff Beck y Rod estaba para más. Desde el primer momento este escocés fana del fútbol, de las bufandas, de las mujeres y de la peluquería, tenía carisma, facha, actitud y talento para no estar en el grupo de otro. Los planetas se alinearon cuando el propio Beck dejó su propia banda para arrancar una carrera solo y Rod y Ron formaron "The Faces", con algunos ex miembros de otra banda que se había separado llamada "Small Faces".

Dos jóvenes Rod y Ron en The Jeff Beck Group.

En "The Faces" es donde Ron comienza a tocar la guitarra a pedido de Rod, ya que antes tocaba el bajo. Y es acá donde nace esta banda que si bien duró poco a mi me gusta mucho y hoy la sigo descubriendo junto a los primeros discos solistas de Rod Stewart, siempre acompañado por su amigo. El sonido Faces y muchos de los primeros temas solistas de Rod tienen mucho del sonido rollinga y del buen folk rock, así que si te gustan los Stones te deberían gustar también esta época de Rod y Ron. De esta época que va más o menos de 1970 a 1975, te recomiendo temas como "Stay with me", "Oh Lala", "Maggie May", "Reason to believe", "You wear it well", "Handbags & Gladrags" y varios más que después te los voy a pasar en una playlist. Temas que en donde no solo colaboró Ron con la guitarra sino también en la autoría.

Ron y Rod en los Faces.

En 1975 Ron entraría a los Rolling Stones que era y es, una de las bandas más grandes de la historia. Y era también para Ron Wood cumplir un sueño pero sabiendo que era una banda que lo iba a demandar el triple entre giras y discos. Sabía que ya no iba a poder tocando con su amigo. La entrada de Ron Wood a los Stones detonó la separación de los Faces que ya no estaban bien como banda, y Rod Stewart le estaba yendo mejor como solista.

Ambas carreras de estos dos amigos se fueron al estrellato máximo. En especial la de Rod que se fue haciendo cada vez más popular, con sus super lentos y nuevos sonidos que fueron del disco al pop, toda una catarata de hits que le duró hasta el día de hoy. Ron agarró la época más dífcil de los Stones donde los Rolling ya venían baqueteados, entre las drogas y que ya habían hecho sus mejores discos. Después de la incómoda muerte de Brian Jones, metieron a Mick Taylor, donde hicieron los mejores discos pero su perfil era demasiado bajo para la banda. La entrada de Wood fue clave para tratar de meterle un poco de onda Stone a la banda, y era el nuevo compinche que necesitaba Keith para seguir con la joda. Con la ayuda de Ron sobrevivieron a la década de los ochenta. Cuando volvieron a resurgir como el Ave Fénix y se convirtieron en la leyenda que son hoy, Ron Wood es un personaje tan clave en la banda que hasta más de uno debe pensar que está desde la primera época.

Ron y su nuevo amigo de gira Keith Richards, en 1975.

Tuvieron que pasar unos diecisiete años de esos años 70 para volver a tocar en vivo como en las viejas épocas. Fue en el MTV Unplugged, esa obra de arte donde Rod repasa toda su carrera, desde los Faces, y Ron vuelve a ser su mano derecha. Todos los que crecimos en los años 90 tuvimos seguramente ese CD y si nunca oíste hablar míralo ya mismo en YouTube o escúchalo en Spotify porque no tiene desperdicio.

Te voy a dejar el video de "Maggie May", y ahí vas a poder la conexión y la felicidad de hay entre estos dos amigos de poder volver a estar juntos en un recital entero.

Los años pasaron y ellos siguieron conectados. El año pasado supuestamente hubo una reunión de los Faces y prometieron disco y gira nueva pero no sé qué onda. Busqué y no encontré nada. Lo que sí vi es este video de ellos dos en el 2020 en los Brit Awards donde Rod invita a Ron y hacen el tema más Stone de los Faces y donde nuevamente podés ver la mística que tienen en el escenario más allá de los años pasados.

Ambos superaron la enfermedad del cáncer y en la misma época: Rod el de próstata y Ron le ganó a dos, uno de pulmón y el último donde dice que se le fue milagrosamente durante la pandemia. Cuando hubo reencuentro en esa época Ron abrazo a su amigo en vivo y dijo mirando al público "Ahí arriba le gustamos a alguien, Rod".

Ambos también se dedicaron a salir de noche hasta que se asentaron de grandes y se casaron, se curaron en rehabilitaciones y dejaron como vicio sano la pasión de seguir con la música. Ron hacer arteterapia donde pinta cuadros de todas las personas que quiere y admira. Obviamente este es el de Rod, que su amigo subió orgulloso en sus redes sociales.

Rod y un cuadro pintado por su amigo.

Si serán grandes amigos, que después de un año de encierro de pandemia, subieron esta foto de reencuentro para una navidad:

Y para despedirme vuelvo a una frase de la nota que arranqué de Rod donde termina definiendo muy bien lo que es una verdadera amistad: "los amigos son personas en las que puedes confiar y personas a las que puedes ofrecer tu corazón".

Acá te armé una playlist de ellos dos, ideal para juntarte con amigos y ponerle volumen bien alto.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".