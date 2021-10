Charly García, un artista para argentinizar

Charly García es lo que era Diego en el fútbol, Manu en básquet, Quino en humor o Favaloro en medicina. No hay discusión. Por más que te guste más el Flaco, Fito, Pappo o Andrés, Charly te va a representar siempre.

A veces no terminamos de ser conscientes de lo que nos acompañó en la vida. Si estás en los 20 años naciste en su etapa más frenética de Say No More, Si ya pasaste los 30 naciste en su época de oro de los años 80 y seguro que tus viejos te hicieron bailar y dormir con Clics Modernos, Piano Bar o Parte de la Religión. Si pasaste los 40 como yo, seguramente tuviste en tu adolescencia ese casete de grandes éxitos de Sui Generis, que "todo el mundo tenía" y que para muchos fue nuestra entrada a él, aunque era música hecha veinte años atrás. Después en la era del CD los que más se veían en los livings argentinos fueron el en vivo de MTV y el de Serú 94 de cuando se volvieron a juntar.

Dos íconos de la argentinidad

Charly tiene tantas anécdotas rockeras que está para disputarle y ganarle el podio al mismísimo Keith Richards. Por poner una de ejemplo, la de tirarse de un noveno piso a una pileta como si nada, ¿te acordás? Sucedió acá, en Mendoza, en el hotel Aconcagua un 3 de marzo del año 2000 antes del mediodía. Lo agarró justo el cámara del Canal 7 y filmó esa caída donde todos flashearon que se había suicidado y después se encontraron con un Charly García nadando como si nada, pidiendo que le alcancen una Coca Cola. Previamente había probado tirando un porta CD de madera que cayó afuera y se hizo trizas, y un inflable del gato Silvestre que cayó en la pileta que tampoco era tan grande: 12 metros de largo, 6 de ancho y 3 de profundidad. Acá está la nota original para volver a ver para creer:

Volviendo a la conciencia, ¿tenés idea de las veces que habremos bailado en una fiesta frases como "Estoy verde no me dejan salir (jodete por boludo)", "No voy en tren voy en avión", "Cuando tenías que estaaaar, te echaste a correr", "Oh no puedes ser feliz, con tanta gente hablando hablando a tu alrededor" o "Ella es menor y él es normal"?

¿O cuantas veces nos emocionamos con frases como "Cuando el mundo tira abajo, es mejor no estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama", "Ayer soñé con los hambrientos los locos, los que se fueron los que están en prisión", "Solamente muero los domingos, y los lunes ya me siento bien" o "Esta canción durará por siempre, por eso mismo yo la hice así"?

Aunque nunca te hayas declarado fan de Charly, gran parte de tu vida ya lo es.

Son tantas frases que da para un libro (pensá que estoy dejando afuera algunas históricas como "Cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo").

Por eso insisto que aunque nunca te hayas declarado fan de Charly, gran parte de tu vida ya lo es.

8 momentos de Charly que siempre me llamaron la atención

Que haya sido un niño prodigio como Mozart y según dicen, que tenga el oído más envidiado de los argentinos. Por ejemplo dice que las bocinas de Buenos Aires, no así las del resto, suenan en Si bemol.

Que haya tenido ese bigote tan particular que yo de chico pensé que era a propósito y era una actitud rockera. De grande me enteré que la causa era todo lo contrario. A sus tres años era muy tímido y sensible y nunca se recuperó de un viaje que hicieron sus viejos a Europa donde lo dejaron al cuidado de su abuela. Se puso tan mal que le agarró vitíligo que le trajo como consecuencia una pigmentación de manchas blancas en su lado derecho.

Que haya sido uno de los músicos que contaron la historia argentina más dura de los 70 y 80 a través de temas como Rasguña las piedras, Alicia.., No bombardeen Buenos Aires y Los Dinosaurios, por citar algunos. Canciones que por suerte el Gobierno de facto no se enteraba que estaban dedicadas a ellos.

Que Charly García haya tocado con tantos, o más bien que todos quisieran tocar con él. De Andrés a Fito, de Hilda a Fabi, o el Flaco, León y la Negra. Es por eso que también tuvo las mejores superbandas en su escenario. Produjo el mejor disco (y único) de los Twist que merece la pena tener (La Dicha en Movimiento), y también el primero de Calamaro, uno de los Abuelos y el primero de Fabi Cantilo.

, según Badía, "los Beatles argentinos", con Lebón y Charly como una especie de Paul y John, Pedro Aznar que venía a hacer un Harrison y Moro un Ringo. Se dice que la banda la armó él y que convenció a Lebón llevándolo a Buzios y donde caipi de por medio saldría la hermosa "Seminaré". Que haya hecho tremenda ráfaga de discazos desde principios de los 80 a comienzos de los 90, uno mejor que el otro (Yendo de la cama al living, Clics Modernos, Piano Bar, Parte de La religión, Cómo conseguir chicas y Filosofía barata y zapatos de goma). En mi humilde opinión y el de gran parte de la monada, esta es la mejor versión de Charly.

De esta época te recomiendo este recital que hizo en la tele con Juan Alberto Badía que está en YouTube y es un recital de 1987 presentando Parte de la religión, acá va:

Que Charly García a mitad de los 90 se haya teñido de rubio en honor a Kurt Cobain con dos discazos seguidos (La Hija de la lágrima y el MTV) y luego se haya hecho íntimo amigo del aerosol y los excesos para explorar el concepto de Say No More, con discos más o menos bien como El Aguante, Say no more, Rock and roll yo, Influenza, Kill Gil... Igual cada uno de estos discos tiene uno dos temazos históricos al día de hoy. De esta época oscura hay mucho para YouTubear, tenés sus peleas con Calamaro en TV Registrada, sus entrevistas paranoicas desde su bunker de Coronel Díaz, su histórica nota con Lanata ("Sos un pelotudo, pero bien"). Unos años tan bizarros e intensos que no se cómo yo pude en esa época que era muy joven, meter esta publicidad de una pintura, donde como en cualquier show lo tuvimos que esperar horas y horas. Lástima que no me dejaron estar en la filmación.

Finalmente que Charly haya sido salvado por Palito y la familia Ortega. Al principio el cambio fue impactante: "Queremos al viejo Charly" decían los fans y amigos como Pipo Cipolatti frente a esta nueva cara hinchada que le costaba decir una frase por las pastillas que tomaba. Hoy más de diez años después, cada vez que sale Charly García es imposible conseguir entradas, pibes de 18 años que no vivieron ninguna etapa importante de su carrera, son los primeros que lo van a ver. Y se dio el lujo de volver con un gran disco llamado Random.

Por eso vuelvo a insistir que tenemos que ser bien conscientes y vociferar: Al gran pueblo argentino de Charly, Salud. Y agradecer que siga vivo y feliz, a punto de cumplir 70 años este 23 de octubre.

Si ves el detalle de esta playlist que armé en Spoty, vuelve a sorprender lo que era hacer música en esa época, ¡casi un disco por año! Una locura. Falta Kill Gil que no está disponible.

Spoiler de Playlist... un tema por disco, espero que coincidas:

Quizás porque (Sui Generis Vida, 1972) Confesiones de invierno (Sui Generis, Confesiones de Invierno, 1973) El tuerto y los ciegos (Sui Generis, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, 1974) El fantasma de Canterville (Porsuigieco, 1976) Como mata el viento Norte (La Máquina de hacer pájaros, 1976) No te dejes desanimar (Películas, La máquina de hacer pájaros) Seminare (Serú Girán, Serú Girán 1978) Viernes 3AM (Serú Girán, La Grasa de las capitales 1979) Canción de Alicia en el país (Serú Giran, Bicicleta 1980) Peperina, (Serú Girán, Peperina 1981) Inconsciente colectivo (Charly García, Yendo de la cama al living, 1982) Los dinosaurios (Charly García, Clics Modernos, 1983) Promesas sobre un bidet (Charly Garcia, Piano Bar, 1984) Hablando a tu corazón (Charly García, Tango, 1985) Rezo por vos (Charly García, Parte de la religión, 1987) Fantasy (Charly García, Como conseguir chicas, 1989) De mi (Charly García, Filosofía Barata y zapatos de goma, 1990) Tu amor (Charly García, Tango 4 1991) A cada hombre, a cada mujer (Serú Giran, Serú 92) Chipi Chipi (Charly García, La hija de la lágrima 1994) Alguien en el mundo piensa en mi (Charly García, Say no more, 1996) Alta Fidelidad (Charly y Mercedes, 1997) El aguante (Charly García, El aguante 1998) Tu vicio (Charly García, Influencia 2002) Asesíname (Charly García, Rock and Roll yo 2003) La máquina de ser feliz (Charly García, Random 2017)

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"