The Rolling Stones cambiará el logo de la banda en honor a Charlie Watts tras su fallecimiento

The Rolling Stones, reconocida banda británica de rock originaria de Londres, ha sorprendido al mundo con un inesperado homenaje a su fallecido baterista. La banda fue formada en abril de 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts e Ian Stewart. Brian Jones fue despedido en junio de 1969, falleciendo tres semanas después, siendo reemplazado por el guitarrista Mick Taylor, quie dejaría el grupo en 1975 y sería a su vez reemplazado por Ronnie Wood. Con el retiro de Bill Wyman en 1993 se incluyó al bajista Darryl Jones.

Recientemente el mundo ha sido golpeado por la triste noticia del fallecimiento de Charlie Watts quien murió el 24 de agosto de 2021 en un hospital de Londres. A principios de ese mes el baterista había decidido no ir de gira con la banda, para recuperarse de un procedimiento médico posiblemente relacionado con su antiguo cáncer. Debido a ello la icónica banda de rock británica cambiará su famoso logo de labios y lengua de rojo a negro para conmemorar a Watts .

Es así que The Rolling Stones rendirán homenaje a su fallecido baterista con su nuevo diseño de logotipo cuando regresen a la gira la próxima semana. Los miembros de la banda Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood también acordaron mostrar un montaje de archivo de Watts durante sus shows. Una fuente cercana a la banda dijo al portal de “The Sun” lo siguiente: "Ellos no quieren que sea un concierto decepcionante porque saben que los fanáticos han pagado un buen dinero para verlos".

Por otra parte, la fuente también añadió: "Pero se siente bien que hayan hecho referencia al fallecimiento de Charlie porque él era una parte vital de la banda y será extraño para todos ellos no tenerlo allí". El baterista murió a sus 80 años de edad luego de una larga vida de éxito musical. Los integrantes de The Rolling Stones lamentablemente no pudieron asistir al funeral de Watts quien fue puesto a descansar a principios de la semana pasada en un funeral privado en el Reino Unido. Sus compañeros de banda no pudieron hacer el viaje debido a las restricciones de COVID .

Imagen: La Nación

Luego de la muerte de Charlie Watts, la banda, así como amigos y fanáticos, rindieron homenaje al músico . "Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts", decía la declaración del trío. “Falleció pacíficamente en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia…Charlie fue un querido esposo, padre y abuelo y también miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil ”.