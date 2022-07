Fuego cruzado entre importantes dirigentes por el Paso a Chile

Guillermo Amstutz salió con los tapones de punta a responder las declaraciones del titular de la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), Ricardo Squartin, quien había acusado a la delegación de Vialidad Nacional en Mendoza por "no tener las máquinas que figuran en los registros de la institución" y que hubieran sido de gran utilidad en los operativos de despeje y rescate llevados a cabo el fin de semana pasado.

El delegado de Vialidad Nacional en Mendoza se pronunció al respecto de las declaraciones realizadas por el titular de Aprocam y dijo: "Lamento las tristes declaraciones de Aprocam, es un tema que daña a los trabajadores públicos y a la institución de Vialidad Nacional. Decir que no tenemos equipo y que los trabajadores realizan las tareas con una pala con sal es de una ignorancia absoluta. Hubo además una falta de voluntad de preguntar por qué se actuó así".

El funcionario dio detalles del trabajo realizado por el organismo encargado de despejar la ruta hacia el vecino país de Chile y ponderó a los trabajadores que participaron del operativo realizado el pasado fin de semana. "Los camiones saleros con todo el equipo necesario estaban trabajando desde la noche anterior regando los caminos pero apareció el anticipo de la tormenta con viento blanco y temperaturas de -15º que agregó una capa de hielo sobre los trabajos que ya se habían realizado", explicó.

"El colapso no se produjo por falta de equipo de vialidad sino por la falta de uso de cadenas y cuidado en el manejo de los choferes de los camiones que se atravesaron en la curva de la Soberanía. Fue un roce de dos camiones en un punto donde no había visibilidad de ningún lado e hizo que los vehículos que venían detrás quedaran encerrados", agregó Amstutz responsabilizando a los choferes de los camiones por una conducción que no contempla los requisitos básicos de circulación en calzadas con hielo y nieve.

"Cuando ocurrió el accidente el camino estaba despejado de punta a punta. Todos los camiones que circulan lo hacen sin camiones o pasándose unos a otros arriesgando la vida de los demás", agregó.

Los camiones quedaron cruzados impidiendo el paso hacia ambos lados

En ese sentido, el funcionario detalló que las máquinas de Vialidad Nacional concurrieron al lugar para descongestionar y abrir un camino pero quedaron encerradas porque se siguieron acumulando vehículos detrás. "Con los camiones nuestros trabados, otras máquinas de Vialidad Nacional se ocuparon de ir sacando los camiones que estaban trabados uno a uno remolcándolos cuesta arriba para poder abrir una brecha y pasar", manifestó.

Según el organismo nacional, el trabajo realizado para la remoción de los camiones con acoplado que quedaron atravesados demoró casi 20 horas. "Los trabajadores tuvieron que usar la pala para poner sal debajo de las ruedas de los camiones que se encontraban trabados y dificultaban el acceso de las máquinas. Los trabajadores arriesgaron su integridad física para poder sacar los camiones...mufarse y hablar libremente de esta manera es muy triste", dijo al respecto de las declaraciones vertidas por Squartini.

Al ser consultado por la cantidad de máquinas destinadas al trabajo en alta montaña, Amstutz explicó que actualmente Vialidad Nacional cuenta con 2 topadoras, 3 cargadoras, 2 camiones saleros y 1 retroexcavadora que se encuentran operativas y funcionando.