La tecnología desarrollada por un joven argentino podría ser clave para promover la inclusión

Unos 70 mil argentinos se comunican por lengua de señas según estimaciones de asociaciones y personas interesadas en el área. La Secretaría de Salud de la Nación considera que la discapacidad auditiva constituye aproximadamente el 18% de las incapacidades que existen en Argentina. Co esos datos como marco, un joven estudiante decidió hacer foco en esta lengua y desarrolló un sistema de Inteligencia Artificial (IA) para traducir las señas.

A pesar de que no hay cifras oficiales, es común cruzarse con personas que se comunican a través de la lengua de señas. A través de los años, se ha luchado por leyes a favor de las personas con hipoacusia y faciliten la comunicación con su entorno.

Uno de ellos es el proyecto de Ley 5150-D-2019 que obtuvo media sanción en 2021. Este busca que se capacite a todas las fuerzas de seguridad de la República Argentina en Lengua de Señas Argentina (LSA). Por su parte, en el corriente año el diputado Gustavo Hein presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la incorporación de la lengua de señas, de manera obligatoria y en todos los niveles educativos.

Esta barrera comunicativa podría romperse con el proyecto de IA de Ignacio Gorriti, un joven de tan solo 20 años que estudia Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen). Recientemente, el joven compartió un video en Twitter donde mostraba como funciona su proyecto para "traducir" la lengua de señas.

"La idea de este proyecto surgió porque yo tenia ganas de hacer algo con Inteligencia artificial y a la vez tenia la inquietud de como podría hacer yo para entender a una persona que se comunica a través de la lengua de señas y de la combinación de estas dos cosas salió este proyecto. La lengua de señas siempre me ha dado curiosidad y creo que es algo a lo que hay que darle mas visibilidad", explicó Gorriti.

El objetivo de este proyecto es desarrollar -junto con las personas que utilizan la lengua de señas- una aplicación para entender con mayor fluidez y ligereza este idioma. "Quiero remarcar que el proyecto va a ser desarrollado con las personas que sean sordomudas y se comuniquen con LSA ya que la idea es poder ayudarlos a ellos y no me parecería correcto hacer una app para ellos sin saber de lleno cuales son su problemáticas, que cosas les gustan y cuales no", remarcó el joven.

Su idea es desarrollar una "web app" para que así sea más fácil acceder a este "traductor". Por ahora, Gorriti está trabajando solo pero espera que se amplíe el equipo y el proyecto a futuro, lo cual es muy probable porque su tuit alcanzó a miles de personas y llegó a casi los 300 mil "me gusta".