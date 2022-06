Una nueva estafa de Marketplace preocupa a los usuarios

Las estafas son cada vez más comunes mediante las redes sociales y más aun a la hora de la compra y ventas de productos.

La periodista mexicana Alejandra Ibarra Chaoul contó una estafa que está sufriendo a la hora de vender un iPhone por medio de Facebook Marketplace.

He estado tratando de vender un iPhone por Facebook marketplace y he aprendido el modus operandi de las estafas de primera mano. Ahí les van mis two cents por si a alguien le sirve.

Todo será ilustrado con la historia de quien se dijo llamar el Ing. Jonathan.

La periodista comienza explicando algunas señales que indicaban el "Primera señal de estafa: alguien te contacta por DM, pero no a través de tu anuncio en marketplace. O a través del anuncio, pero te pide un número de celular "para coordinarnos mejor" / "ponernos de acuerdo bien". Caro hizo lo primero, pero no me di cuenta sino hasta después...".

"Hablamos un rato por DM, me preguntó por el estado del celular, que si tenía detalles, que cuánto era el último precio. Lo normal, pues. Le respondí a todo y me dijo que sí estaba interesada. Le dije dónde era la entrega y ahí fue donde entró Jonathan. Caro me dijo que por seguridad de las dos era mejor no vernos, que su esposo Jonathan me podía hacer el pago por transferencia y me mandaría a alguien de un servicio de paquetería para recoger el celular. Le di mi número y rápidamente me llegó un Whats del Ing. Jonathan. Respondí" continuó en el hilo.

Facebook Marketplace es uno de los servicios más utilizados a la hora de comprar y vender

Alejandra sigue con la historia, agregando como Jonathan manejaba todo: "Obviamente Jonathan es el coordinador del grupo. Hablamos, me dijo que estaba muy interesado y era en serio. Me dijo que me iba a hacer la transferencia y me mandó una foto afuera del banco. Y aquí empieza lo bueno. Justo en ese momento entra el que ejecuta la tranza. Ing. Jonathan todavía no entraba al banco, ni me había transferido, cuando ya me estaba mandando una foto de quien iba a recoger el celular. Y ahí me empezó a presionar. Que por favor saliera porque le iban a cancelar el viaje".

Junto con esto, muestra una foto que le envió, con un Juan, que era el supuesto conductor del Uber que tenía que aceptar antes de que le "cancelen el viaje".

La foto enviada por el estafador

El hilo sigue, demostrando un error de Alejandra, donde comenzó a dudar de sus instintos, y llegó a la conclusión de que tal vez estaba exagerando"Insistí en que me mandara la transferencia primero y luego atendía a la persona del Uber o DiDi o lo que fuera. Y me empezó a marcar una tras otra vez... Hasta que me mandó foto del depósito. Pues quizá exageré, pensé, y el Ing. Jonathan era buena gente. Empiezan las llamadas insistentes otra vez, una tras otra. Le aviso que estoy revisando si ya me cayó el dinero. Me meto a mi banca en línea, reviso, y efectivamente se ve el depósito por $19,000 Peeero solo se ve como transacción, el dinero no ha caído en mi cuenta".

Alejandra comienza a dudar: "Empiezan las llamadas insistentes otra vez, una tras otra. Le aviso que estoy revisando si ya me cayó el dinero. Me meto a mi banca en línea, reviso, y efectivamente se ve el depósito por $19,000 Peeero solo se ve como transacción, el dinero no ha caído en mi cuenta. El Ing. Jonathan insiste que el Uber le va a cancelar. A estas alturas ya han pasado mucho más de 5 minutos. Si fuera real, ya le hubiera cancelado. Pa qué lo llama antes, le digo. Le aviso que estoy marcando al banco para verificar. Mientras hablo al banco me marca 3 veces".

Llegando al final Alejandra no cede ante la presión y contacta con su banco, donde le confirman su sospecha sobre una posible estafa: "En el banco me dicen lo que sospecho: que seguramente es una estafa. Los cheque tardan 24 horas en caer y muchas veces las cuentas de origen no tienen fondos, por lo que no se realiza el pago. Ing. Jonathan sigue marcando. Le contesto y le explico la situación. No está feliz".

Muestra una parte de la conversación de WhatsApp con el estafador donde hasta la acusa a ella: "Empiezan las amenazas, todo por llamada. Que me va a denunciar. Que va a ir al Ministerio Público. Por mensaje solo quedamos en esto, en que me dice estafadora a mí. Y ya. Se desarma el espectáculo. Regreso a Fb y veo el perfil de Carla. No está casada. El Ing. Jonathan deja de responder. El Uber supongo se fue. Y yo recibo tres mensajes idénticos de otros compradores. Es cansado. Les digo que no tengo ganas de estafas. Dejan de responder "

Cómo último tuit de la historia, Alejandra comparte una imagen sobre como le terminaron reclamando el dinero que le habían "transferido". Como terminó la historia

Este tipo de estafas se basan en que los ladrones buscan a vendedores desprevenidos y los engañan diciéndoles que ya hicieron transferencias, cuando en realidad lo que ofrecen son cheques. Ante cualquier situación de este estilo lo que se debe hacer es desconfiar de cualquier movimiento sospechoso y luego contactar al banco, donde recomendaran que pasos se deben seguir y si se trata de una estafa o no.