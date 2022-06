Cómo hizo Diego Peretti para grabar al estafador que lo robó: "Fue una movida tipo Los Simuladores"

El actor Diego Peretti fue víctima de una estafa millonaria. Se dispuso a comprar unos departamentos, pero fue engañado por un gestor y debió recurrir a la justicia para recuperar su dinero.

Casi como en alguno de los personajes que le tocó interpretar a lo largo de su carrera, sobre todo en la recordad serie Los Simuladores, tuvo que recurrir a medidas extremas y grabó conversaciones con el estafador. "A las pruebas que están avaladas por los escribanos le agregamos cuatro grabaciones que le hicimos a Martín Pines en donde él confirma que nos debe esta plata, que no nos informó a nosotros de la forma de pago en cuotas, que no le informó al fideicomiso que los engañó y que se iba a hacer cargo de la deuda", reveló.

Peretti reconoció que esta situación le generó "un problema patrimonial importante". Además, dio detalles de cómo sucedieron los hechos. "Me vendió dos unidades funcionales a precio cerrado, sin tener la autoridad para hacer semejante operación. No le avisó al fideicomiso que lo hacía a precio cerrado e integró esta plata que yo le di al fideicomiso en cuotas y no en la totalidad como habíamos pactado", comentó.

En principio no quería acudir a la justicia para solucionar estos inconvenientes, ya que pensó que podría arreglar la situación de manera privada con el gestor.

El artista dio detalles del fraude que sufrió y de cómo está la causa. "Se trata de un desarrollador inmobiliario, que se llama Martín Pines. Gracias a Dios, fue citado a indagatoria penal por la jueza Elizabeth Paisan, que es responsable del juzgado nacional en lo correccional N°12 que dio datos y pruebas como para investigar un presunto delito", manifestó.

También expresó como sospechó de toda esta situación: "Yo me di cuenta de que él me utilizaba, como hacen los estafadores, pero en este caso para el mal. Te lo dicen en la cara y en algún punto te deja tranquilo. Pero después nos dimos cuenta de que él estaba dilatando los plazos porque después de dos años prescribe cualquier denuncia", cerró.

Lo cierto es que el tema legal continua avanzando, pero el actor sigue comprometido económicamente luego de sufrir estas medidas fraudulentas que lo dejaron con serios problemas económicos.

Al hablar sobre la situación que le esta tocando atravesar, Diego se mostró confiado en el accionar judicial y destacó que todas las pruebas presentadas son beneficiosas para la causa.