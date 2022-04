Cómo se gestó la ansiada vuelta de Los Simuladores

20 años pasaron del éxito de Los Simuladores en Telefe. Ahora, los cuatro personajes volverán a sus andanzas pero no lo harán en la pantalla chica, sino que su regreso es a lo grande y se los podrá ver en el cine. Federico D'Elía, Alejandro Fiore, Diego Peretti y Martín Seefeld estrenarán una película en el 2024 junto al multipremiado director Damián Szifron. Fue Paramount+ quien se encargó de dar a conocer la gran noticia.

Como era de esperar, todos quieren saber en qué consiste esta ansiada vuelta. Es por ello, que D'Elia brindó una entrevista radial y habló de todo. Al aire le preguntaron cómo se había gestado el regreso y él contestó: "No hubo un momento en particular en la cual se gestó. La verdad es que hace 20 años, desde que empezamos a hacer Los Simuladores, queríamos hacer una película. Y no era mentira, cuando cada vez que nos hacían un reportaje y nos preguntaban '¿vuelven o no vuelven?', nosotros decíamos 'mirá, el deseo está'. El tema es que nos pongamos todos de acuerdo".

Federco D'Elia

Y continuó: "La vida pasó. Pasaron 20 años y cambió mucho cada uno de nosotros. Un día nos miramos a los ojos y dijimos '¿nos ponemos las pilas? Cerramos la agenda de tal fecha a tal fecha y la hacemos'. Y lo hicimos antes de saber que estaba la plata para la película porque ese nunca fue un problema, cuando generalmente lo es. Siempre hubo gente que nos ofrecía hacer algo".

Sobre el comienzo del rodaje, indicó: "Vamos a filmar el año que viene. Todavía tenemos que cerrar bien la fecha pero imagino que será a mediados de año. El estreno será en 2024".

Los simuladores

También, hizo referencia a los desafíos que Szifron tendrá al momento de escribir el guión. "Tendra que ver cómo adapta a estos personajes a hoy, a este presente y a su edad. Son tipos que ya crecieron 20 años, que ya no son unos pibes. Esto lo hablamos entre todos. No tengo ni idea si va a haber un grupo de apoyo de gente más joven. No es que no te lo quiera contar. Si lo supiese, creo que tampoco te lo contaría", señaló.