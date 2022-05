Una mujer compartió cómo arruinaron el coche de su Uber y busca ayuda

Las redes sociales son el lugar perfecto para contar historias increíbles que, con el paso del tiempo pueden llegar a viralizarse y lograr un alcance impensado. Este fue el caso de Euge, quién contó a través Twitter una situación que lamentablemente no se resolvió todavía.

La mujer comienza relatando un accidente automovilístico que tuvo su hija: "Amanecí con un llamado telefónico de mi hija, habían chocado volviendo del boliche. Están todos bien, más allá de susto, la fui a buscar al lugar y ya estamos en casa. La camioneta que ocasionó el choque, que se llevó puesta a la moto, ni frenó, se escapó".

Amanecí con un llamado telefónico de mi hija, habían chocado volviendo del boliche. Están todos bien, más allá de susto, la fui a buscar al lugar y ya estamos en casa. La camioneta que ocasionó el choque, que se llevó puesta a la moto, ni frenó, se escapó (+) — EUGE (@Eugeoptimista) May 22, 2022

Euge continúa comentando la historia de Luis: "Así de mierdas podemos ser los seres humanos. Ahora les cuento la historia de Luis. Luis es un chico venezolano, que trabajaba en Uber, y es tan buena persona, tan correcto, que terminó siendo el responsable de llevar siempre (incluso a la costa) a mi hija y sus amigas. Tiene familia en Venezuela, a la que mantiene desde acá, y ahora no va a poder trabajar, y tiene que juntar el dinero para arreglar el auto".

Siguiendo el hilo, la usuaria comparte una grabación de la pantalla en video donde se puede ver su conversación con Luis por medio de WhatsApp y se escucha un audio que le envió él. En la conversación se puede ver como ella le escribe que están preocupadas por el auto, ya que este es su herramienta de trabajo. En el audio el conductor pide perdón por no poder llevar a su hija Clara a la casa. En el segundo audio explica que no aceptaría dinero, ya que esto le daría más vergüenza de la que tiene y finaliza diciendo que se alegra de que las muchachas estén bien.

Parte de la conversación de Euge con Luis

Por lo indignante del tuit, las respuestas a este se llenaron de personas que buscaban ayudar a Luis a salir adelante de alguna manera. También ayudó que el tuit tenga una gran repercusión y se volviera viral, ya que cuenta con más de 12 mil likes.

Algunos de los usuarios buscaron maneras de ayudar a Luis

Sofi también busca ayudar y escribe: "Hola! Quizás no es el momento pero me gustaría que me pases su contacto para cuando vuelva a trabajar. Siempre tengo mucho miedo cuando vuelve de bailar en subirme a cualquier Uber o volver sola en colectivo y tanto yo como mis amigas no tenemos ningún contacto de confianza".

Euge intenta ayudar a Luis haciendo un sorteo con otros emprendedores

Otra usuaria comparte: "Consigan el CBU de este chico y que todos colaboremos con lo que se pueda para que vuelva a trabajar lo antes posible!!!! Yo salí con un chico venezolano que trabajaba de lo mismo... empatizo mucho con su preocupación y la necesidad de conseguir el dinero".