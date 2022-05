Video viral: arrancan plantas por "fálicas", pero son una especie en extinción

El video viral de tres mujeres cortando plantas desembocó en una reprimenda oficial del Ministerio de Medioambiente de Camboya: "¡Lo que están haciendo está mal!".

Las mujeres se filmaron posando con las plantas, que son carnívoras y tienen evidente forma fálica. Las jóvenes hacen bromas con los parecidos, sin saber que se trata de una especie en peligro de extinción.

Para el Ministerio de Medioambiente de Camboya, esas plantas deben ser protegidas y se debe crear conciencia al respecto: "¡Lo que están haciendo está mal, por favor no lo vuelvan a hacer en el futuro! Gracias por amar los recursos naturales, pero no los arranque para que no se destruyan!", publicaron.

Otra imagen del video. (nypost)

Especialistas indican que "las plantas son una especie de Nepenthes, género que crece en las montañas del oeste de Camboya. Son apodadas como 'planta del pene'. Además, son carnívoras y sus cuerpos cilíndricos contienen un fluido ácido con el que matan a los insectos que entran en su interior, atraídos por el néctar secretado", aporta Rt.

Cita, además, The New York Times que estas plantas están protegidas. Y que la gente quiere hacerse fotos con ella: "Esto ha estado sucediendo hace poco y se extiende en línea, lo que puede malas conductas en otros visitantes".

