Alerta por una nueva estafa en Facebook que preocupa a los usuarios

Las redes sociales dan la posibilidad de dar a conocer muchas estafas que se le hacen a los usuarios y que, gracias a su viralización, se pueden evitar desgracias. Este es el caso de la usuaria Sofi Pachu en Twitter, que compartió mediante un hilo una estafa que vivió en carne propia y como evitarla.

ESTAFAS EN MARKET PLACE

El hilo comienza así: "Estafas en marketplace Les hago este hilo que habla sobre una situación que viví ayer y que como hacer la denuncia policial es al pedo, mejor se los cuento así lo viralizamos y más gente esta atenta. Den RT y like, porfi". Primero empieza el hilo explicando como era la venta que quería realizar y como muchos usuarios le pedían su número de WhatsApp: "Resulta que hace dos días subí en marketplace de Facebook un mueble de algarrobo de mi flia para vender. Mucha gente me hablo a penas lo publique y entre esa gente algunos me pidieron mi contacto de wsp".

Luego explica como empieza a crearse la estafa: "Uno de los que me pidió mi contacto me hablo enseguida diciéndome que le interesaba el mueble, que quería comprarlo. Le dije que "ok" y que debía transferirme el 50% del valor total para reservarlo por que me había hablado mucha gente pidiéndolo. Enseguida me dijo que su esposa me iba a transferir el dinero. Le pase mi CBU y le dije que me enviará comprobante y una vez realizaba eso ya pautábamos el día y hora para retirar el mueble y pagar lo restante".

Luego comenta un supuesto "error" del estafador que se puede llevar puesto a cualquiera que no esté atento: "Luego de un rato, me envió una imagen de un comprobante del Banco Hipotecario en PDF (que dejo adjunto acá) que decía todos mis datos de la cuenta y los de su esposa y con el monto $250 mil pesos, cuando el monto a darme era de $25 mil pesos".

La foto de la transferencia que nunca fue

Este es uno de los movimientos típicos de los estafadores, ya que se aprovechan de la bondad de las victimas. ¿Cómo? Estas se preocupan al ver un monto mucho mayor al que le debería llegar e intentan devolver el dinero, a pesar de que este dinero jamás les haya llegado. Para evitar este tipo de estafas, lo primero que se debe ver es la cuenta a la que debería llegar el dinero, para ver si este está disponible.

La mujer continúa: "Enseguida vi un 0 de más, se lo dije y la persona comenzó a enviarme audios desesperado diciéndome que no toque esa plata, que su esposa se equivocó y me envió más dinero del que era, etc. A lo que le contesté que ese dinero no estaba en mi cuenta (verifiqué con mi home banking). Esa persona me dijo que estaba llamando a su banco para que me congelaran ese dinero y él no lo perdiera. Ya la situación era rara y sus audios desesperados se notaban sobre actuados. A lo cual averigüé y supe que para transferirme esa enorme cantidad debía hacer una declaración".

Es importante destacar que apenas uno vea un signo de que la situación es extraña, como destaca la mujer al describir los audios como "desesperados", ya comience a cuestionarse la veracidad de la transferencia. En un caso semejante lo mejor que se puede hacer es llamar al banco para pedir direcciones sobre como avanzar. Jamás se debe "devolver" el dinero.

El hilo continúa: "Le dije eso a la persona y me dijo "si, si, es correcto. ahora mi banco se va a comunicar con el tuyo y te van a llamar para que descongeles ese dinero". Me comuniqué con mi banco y googleé semejante desfachatez y supe que quien me iba a llamar era de la misma estafa". Cabe destacar que nunca ocurriría esto en una situación real. Apenas ocurra algo así, uno tiene que caer en la cuenta de que es una estafa, y que la persona que se va a comunicar con la victima es parte del esquema del engaño que busca sacarle sus datos. El Facebook Marketplace es un lugar cada vez más común para la compra y venta de artículos usados

En comunicación con el banco, la usuaria confirma que esta estafa es cada vez más común y que muchos clientes cayeron en la misma.

"Mi banco me advirtió que no era la 1ra vez que hacían esto con gente y que no conteste ninguna llamada en las próximas horas por que seguramente era para robarme datos, con la excusa del descongelamiento de un dinero que nunca se me transfirió, y así robarme dinero a mi".

Luego explica cómo continúa la estafa: se llama a la victima desde diferentes puntos del país: "Dicho y hecho, a los 15 minutos (literal) comenzaron a llamarme de diferentes puntos (Buenos Aires, Córdoba, etc). Obviamente no atendí y dicha persona eliminó la cuenta de Facebook desde donde me contactó y también su info y foto de wsp (dejo imagen del num)".

Finalmente, la usuaria termina su hilo con una reflexión sobre cómo se debe estar atento y con mucho cuidado si se hacen compras o ventas por medio de páginas como Marketplace: "Por suerte y por estar súper atenta, zafé. Pero mucha gente no y les quitan dinero de sus cuentas. Encima las denuncias de este tipo quedan en la nada. Adviertan a la gente adulta, a sus conocidos y a todos en general. Especialmente si utilizan Marketplace para comprar o vender".

El tuit original tuvo fuerte repercusión: logró el objetivo de compartir esta estafa para que la mayor cantidad de gente conozca el modus operandi y evite caer en una red similar.

Estos son algunos de los comentarios que se hacen eco del engaño:

