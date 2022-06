A qué se debe la migraña y por qué afecta especialmente a las mujeres

La migraña es una enfermedad neurológica y genética, es decir, que es hereditaria. Afecta a miles de millones de personas alrededor del mundo, pero muchos, no saben que la padecen porque la confunden con un simple dolor de cabeza. Además, para ser una enfermedad tan conocida, hay mucha vergüenza y estigma sobre la migraña y esto deriva en que los pacientes no se tratan.

La doctora Amaal Starling, neuróloga de la Clínica Mayo en Phoenix, Estados Unidos, lleva años estudiando dolores de cabeza primarios y secundarios, incluyendo migrañas y dolor de cabeza post traumático. La especialista explica que lo primordial cuando se habla del tema es diferenciar la migraña del dolor de cabeza como tal.

Este último es un síntoma, así como la fiebre. La cefalea es el síntoma primario de la migraña, pero no necesariamente significa que la persona que un día tiene dolor de cabeza tenga migraña. Aún así, esta enfermedad neurológica es la segunda causa de discapacidades en el mundo y por ejemplo Brasil es uno de los países de América Latina con la mayor tasa de migraña por habitante.

La migraña afecta a 1 de cada 5 mujeres.

Una de las razones por las que las personas que poseen migraña no se atienden de manera profesional es que afecta más a las mujeres que a los hombres por ende, se lo relaciona con una enfermedad de la mujer. Está comprobado que la migraña afecta a 1 de cada 5 mujeres. Entonces, cuando las pacientes se acercan a consultar sobre los supuestos dolores de cabeza, suele ocurrir que se lo confunda con la histeria y se diagnostique mal la enfermedad asumiendo que la mujer "solo se queja" o que directamente no se analice el cuadro clínico.

Por otro lado, una escena que suele ocurrir cuando un paciente se queja del dolor de cabeza es asumir que este va al médico en busca de drogas. La doctora Starling explica que muchas veces se hace -erróneamente- sentir culpable al paciente por tener migraña, se le cuestiona qué ingirió o por qué quiere la medicación, se lo culpa de volverse dependiente. "Hay mucha culpa en el paciente, no es como el asma por ejemplo, no le echan la culpa por el ataque pero cuando hablamos de migraña si", argumenta la médica.

Por lo tanto, el 50% de la gente que sufre migraña no lo sabe porque no se atiende con un profesional. También sucede que al saber que es una enfermedad hereditaria se asume que si nadie en la familia fue diagnosticado lo nuestro no es migraña; cuando lo que puede estar ocurriendo sea que ese familiar con dolor de cabeza y demás síntomas, porque la migraña presenta más síntomas que las cefaleas, nunca se hizo ver o que haya habido una mutación genética y por ello nosotros podríamos tener la enfermedad.

Starling recomienda no automedicarse porque si fuese migraña lo que tenemos, a lo largo del tiempo y sin el seguimiento de un profesional, la medicación incorrecta puede desencadenar problemas cardíacos, problemas renales, estomacales e incluso migraña crónica. Como efectos secundarios también puede resultar en comorbilidades como depresión y obesidad.