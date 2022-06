Explican por qué la venta de ropa invernal crece pese a la inflación

Que los locales de ropa infantil, femenina y masculina del centro de Mendoza no hayan experimentado un descenso de sus ventas ni tampoco tuviesen que cerrar sus puertas como consecuencia de la profunda crisis económica por la que atraviesa el país, tiene una explicación. Según detalló Adrián Alín, presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la ciudad (CECITyS), el repunte de las ventas de indumentaria registrado en los últimos días de la semana pasada, en el marco de los festejos por el Día del Padre, no es un hecho aislado.

Desde su punto de vista, los altos niveles de inflación registrados en el último mes para la compra de productos y servicios básicos no ha sido un atenuante para que las familias mendocinas sigan llevando prendas sin estrenar a su armario. Pero, según destacó, el dato curioso tiene una explicación: "las ventas no han bajado y los comercios siguen vendiendo ropa de abrigo pese a los actuales precios debido a que la gente, si tiene una plata en el momento, prefiere gastarla en ropa porque no se sabe cuánto costará el mes que viene", describe Alín.

Cambios en los hábitos de compra

Una diferencia que remarca en relación a los hábitos de compra que realizaban los mendocinos años atrás, tiene que ver por ejemplo, con la cantidad de cuotas elegidas al pagar con tarjeta de crédito. "Si antes un pantalón o una campera se compraban en doce cuotas, ahora los clientes prefieren no endeudarse. Se llevan ropa para la familia pero lo pagan en tres cuotas", agrega Alín. En el caso de los electrodomésticos por ejemplo, explica que las cuotas pueden extenderse a más de seis.

De acuerdo a los últimos datos dados a conocer por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) en relación con el incremento de precios en Mendoza, la indumentaria ocupó el primer lugar en la lista de productos que más estuvieron marcados por la inflación. El aumento fue de 6,9% solo en mayo y del 38,8% en lo que va de 2022.

Pero lo cierto es que hoy, cuando una campera para niño o niña puede superar los 6 mil pesos y una para adulto cuesta más de 12 mil (según la marca y la calidad), el pulso en las casas de ropa de Mendoza indica que las ventas no han decaído. En ese sentido, Alín aporta otro dato que llama la atención, puesto que asegura que en realidad las compras de indumentaria son realizadas en su mayoría por familias de clase media a pobre.

"Lo que vemos mucho es que ha habido un cambio de mentalidad muy grande en relación a años anteriores. Hoy las personas tienen más a resolver el presente, en disfrutar del ahora. Y si tienen el dinero en mano, entonces lo gastan".

El presidente de la Cecitys (entidad que nuclea a unas 8 mil empresas de diversos rubros en la provincia) está seguro de que en realidad este es un cambio en el consumo que está atado a las nuevas formas de concebir el presente en el marco de la crisis social que marcó la pandemia. "La gente vive el ahora. Y si logra tener plata, la gasta; sobre todo las personas más jóvenes", destaca Alín.