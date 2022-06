Cómo votan los colombianos que viven en Argentina: qué expectativas tienen

Siempre es difícil alejarse del país de origen, a pesar de que hay algunas personas a las que les sale más natural, y otras a las que les cuesta más. Aunque, hay algunos acontecimientos que pueden hacer que uno se sienta más cerca de su patria, como lo puede ser una votación para presidente.

Eso es exactamente lo que está viviendo Colombia, que este domingo votará el balotaje entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández a la persona que reemplazará a Iván Duque como presidente de Colombia desde el próximo 7 de agosto.

La primera vuelta de los comicios presidenciales fue realizada el pasado 29 de mayo y entregó un resultado sorpresivo: la mayoría de los colombianos le dio su voto a dos figuras por fuera del espectro político tradicional colombiano, lo que se interpretó como una búsqueda de cambio de rumbo político.

MDZ fue al Consulado de Colombia en Argentina, ubicado en Carlos Pellegrini 1135, a pocas cuadras del Obelisco, para que los votantes nos comentaran hace cuanto vivían en el país, que opinaban de los candidatos, entre otras cuestiones.

Cómo son las votaciones desde adentro

El primer consultado nos expresó sus opiniones sobre los candidatos: "Las políticas de Gustavo Petro me parecen un cambio mucho más responsable respecto a lo que amerita Colombia", mientras que calificó las políticas de Hernández como "no tienen mucha base de sustentación" ya que, a pesar de que "puede ofrecer algunas cosas seductivas para la mayoría de las personas" pero que "cuando vas y miras la base de como se pueden cumplir, es difícil pensar como pueden llegar a realizarse".

Recordamos que el ingeniero Hernández es un empresario de la construcción y exalcalde de Bucaramanga, quien consiguió su candidatura sin grandes apoyos de los grupos políticos tradicionales, pero ha captado los votos de la derecha y ha hecho una campaña abierta por acabar con la corrupción.

Rodolfo Hernández, candidato a presidente de Colombia

Mientras tanto, nos confirmó que, si bien no pudo votar en las últimas elecciones argentinas porque estaba trabajando, sí pensaba votar en 2023, en las elecciones para la presidencia de nuestro país.

Otra colombiana en el país nos comentó que recién había llegado el 1 de mayo al país y que, a pesar de no estar en el lugar para votar, sino para poder sacar su DNI, creía que "la mejor opción es Petro, que nos va a dar mejor educación, nos va a brindar comodidades económicas".

Gustavo Petro es el candidato de izquierda, exalcalde de Bogotá, quien promueve un nuevo modelo económico para el país. Gustavo Petro, el otro candidato a presidente de Colombia

Finalmente nos comentó que estaba en el país porque su esposo había ganado una beca de doctorado y al ser consultada sobre Buenos Aires creía que era una ciudad que "daba muchas más oportunidades de estudio y muchas más oportunidades que Colombia en este momento". Esta opinión fue un sentir general en la mayoría de las respuestas a porque se fueron del país. "Desde que llegué veo una marcha distinta a cada rato" cerró de manera cómica.

Le preguntamos a un colombiano que vive hace 12 años en el país que opinaba sobre los candidatos: "Me parece que tienen buenas propuestas, pero la gente no lee un poco sobre la historia, que todo tiene un precedente. Esos precedentes históricos tienen consecuencias, por lo que hay que leer la historia para saber bien que candidato vamos a votar".

También menciona como muchos medios amenazaban con que se iban a convertir en "una nueva Venezuela" y que eso "jugó con la ignorancia de las personas". En relación con esto, comentó que se había ido del país porque "las oportunidades son muy escasas para algunos".

Otro dato importante que destaca es el hecho de que las elecciones en los consulados duran más que en los propios países, ya que estas se hacen de lunes a viernes previos a la elección general, dando así más tiempo a las personas para poder acceder al lugar y votar.

La mayor curiosidad es que nunca había votado en las elecciones colombianas estando en el país, sino que siempre había votado en Argentina.

La última consultada nos destacó que llegó a Argentina hace ya 5 años debido a que en Colombia "no había muchas garantías para poder estudiar, y que dedicarse a sacar adelante una carrera no es tan fácil en el país, no hay muchas oportunidades" por lo que vino al país para profesionalizarse.

También destacó la importancia de un cambio en la política del país luego de más de 60 años, ya que "venimos de una situación bastante complicada".