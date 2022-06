La recordada fuga de Alcatraz: ¿qué pasó hace 60 años?

Hace 60 años, en 1962, Frank Morris y los hermanos Clarence y John Anglin consiguieron una hazaña al lograr escapar con vida del penal federal de la isla de Alcatraz.

Por su alta seguridad, por la ubicación de la isla en las aguas frías y por las fuertes corrientes de la Bahía de San Francisco, los operadores de la prisión creían que Alcatraz era a prueba de fugas y la prisión más fuerte de Estados Unidos.

Los tres reclusos planearon el escape durante seis meses. En un principio ampliaron los conductos de ventilación debajo de lavamanos con cucharas, sierras desechadas y un taladro eléctrico que improvisaron con el motor de una aspiradora. El trabajo fue ocultado por los hombres con un cartón pintado y taparon el ruido de la máquina con el acordeón de Morris.

Una vez que el agujero era lo suficiente grande, los hombres accedieron al corredor de servicios públicos, detrás de sus celdas y subieron a un nivel superior donde establecieron un taller clandestino, en el fabricaron salvavidas y una balsa.

Fuente: El Mundo

El hueco construido para escapar

El día de la fuga los hombres construyeron tres cabezas que pusieron en las camas con el objetivo de distraer a los guardias. Para escapar de Alcatraz los reos descendieron hacia la cocina, luego treparon dos cercas perimetrales, encontraron un punto ciego en la red de reflectores y, por último, se subieron a la balsa improvisada.

Las cabezas que construyeron los reos

La fuga no se descubrió hasta dos días después. La leyenda dice que John y Clarence Anglin y Frank Morris murieron en el agua, sin embargo, no hay nada confirmado. La familia de los hermanos Anglin recibieron postales y mensajes a lo largo de los años pero, no se pudo identificar la fuente.

Otras efemérides

El 13 de junio de 1826, se libra el “Combate de Los Pozos” entre buques argentinos a las órdenes de Guillermo Brown contra la escuadra del imperio de Brasil, que bloqueaba el puerto de Buenos Aires. En ese entonces, el imperio brasileño le había declarado la guerra a las Provincias Unidas del Rio de la Plata alegando que estos alentaban a los uruguayos a liberarse de la ocupación brasileña.

Un día antes de la batalla, una poderosa fuerza brasileña se presentó ante Buenos Aires, integrada por 31 barcos. Brown solo disponía de 4 buques y 7 cañoneras, pero dirigiéndose a sus tripulantes los arengó con estas palabras: "Marinos y soldados de la República: ¿véis esa gran montaña flotante? ¡Son los 31 buques enemigos! Pero no creáis que vuestro general abriga el menor recelo, pues no duda de vuestro valor y espera que imitaréis a la Veinticinco de Mayo, que será echada a pique antes que rendida. Camaradas: ¡confianza en la victoria, disciplina y tres vivas a la Patria!".

Los dirigidos por Brown lograron vencer a la poderosa armada brasileña. Esta batalla fue vista por la población de Buenos Aires que se agolpó en la ribera. Fuente: Henry Hervè

Retrato de Guillermo Brown, irlandés nacionalizado argentino

En 1955, un choque múltiple en el circuito de La Sarthe, donde se corren las 24 Horas de Le Mans, causa la muerte del piloto francés Pierre Levegh y de 83 espectadores que ocupaban una tribuna, la peor tragedia de la historia del automovilismo.