El trámite para hacer aduana más rápido y evitar filas en el Paso Cristo Redentor

Las medidas de ingreso y egreso a Argentina se han flexibilizado en las últimas semanas. Con el objetivo de simplificar los viajes para los argentinos y para los extranjeros muchos de los requisitos que se habían implementado por la pandemia ahora ya no están vigentes.

Si bien los requisitos de viajes en Argentina y en Chile se han flexibilizado, actualmente las aduanas se encuentran separadas en el Sistema Paso Cristo Redentor. Ahora, los viajeros deberán pasar por los dos complejos tanto al salir como al ingresar a ambos países. Por ello, es importante tener en cuenta ciertos factores para evitar demoras y filas extensas.

Para entrar al territorio nacional todos los argentinos y residentes deberán completar la Declaración Jurada, idealmente 48 horas antes del viaje. Aunque quedarán eximidos quienes ingresen al país por un plazo menor a 24 horas y lo hagan por vía terrestre. En el caso de las personas extranjeras no residentes deberán además de completar la Declaración Jurada, presentar seguro de salud covid-19 que cuente con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslado sanitario.

En ambos casos la DDJJ se completa de manera digital, solo las personas mayores de 70 años podrán hacerlo de puño y letra.

Para completar este formulario online los interesados deberán ingresar a la página oficial del Ministerio del Interior. Allí se les solicitará: número del documento con el que se viaje, dirección de e-mail, fecha de ingreso al país, a través de cuál complejo fronterizo ingresará, nivel de vacunación (no es obligatorio contar con vacunas contra covid-19 para entrar), entre otros.

Este documento, y el seguro médico en caso de ser extranjero, se presentará al agente de Migraciones en la Aduana Argentina al salir del país.

¿Cómo evitar demoras en la Aduana Argentina al ingresar al país?

Aquellos que buscan la manera de reducir el tiempo de espera en la frontera, deben tener en cuenta que completar previamente el formulario de Declaración Jurada de forma digital puede hacer la diferencia en la demora en la Aduana Argentina en el Complejo Horcones. "De esta manera se agiliza el tránsito", asegura personal de Migraciones.

Aquellos viajeros que ya cuentan con la DDJJ podrán pasar directamente por las casillas de Migraciones; mientras que los que no lleven este trámite resuelto deberán aguardar a un costado y completarlo desde sus celulares en la página anteriormente mencionada.

Esto por lo general implica mayores demoras en la aduana, por un lado por la cantidad de automóviles que se encuentran en la misma situación. Por el otro, porque en esta zona la señal de internet no siempre es buena, no todos cuentan con la posibilidad de conectarse y no hay red Wifi habilitada para uso público.